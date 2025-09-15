Як перевірити амортизатори авто: "гаражний" метод та ознаки несправності

Амортизатор / © pexels.com

Реклама

Несправні амортизатори авто можуть значно збільшити ризик ДТП, особливо на нерівній дорозі. Експерти пояснили, як швидко виявити зношування деталей без звернення до СТО.

Про це інженер автосервісу Сергій Г. розповів виданню «Твоя машина».

Амортизатори відповідають за стійкість авто на дорозі, зменшують удари від нерівностей і не дають кузову розгойдуватися. Але з часом вони втрачають ефективність. У результаті машина починає «нервувати»: чути глухі удари, кузов коливається навіть після невеликої ями, а на поворотах здається, що авто «пливе». Це небезпечно, адже колеса гірше контактують із дорогою, а ризик аварії зростає.

Реклама

Ознаки зношування амортизаторів

«Першою ознакою зносу часто є сліди рідини на самому амортизаторі. Якщо він вологий, то його робота вже під питанням. Далі варто перевірити авто на стенді, бо тільки там видно реальний стан підвіски», — сказав інженер.

Втім, є й простіший спосіб перевірки, так званий «гаражний» метод. Потрібно натиснути на передню чи задню частину кузова та різко відпустити. Якщо авто зробить більше одного коливання, амортизатор уже не виконує свою функцію. Хоча цей тест не замінює діагностики на СТО, він часто підтверджує підозри.

Ще одна характерна ознака — сильні удари під час проїзду ям або вибоїн. Якщо колеса швидко відскакують від дороги, а кузов продовжує гойдатися довше, ніж слід, це явна втома деталей. У місті такі симптоми добре відчутні на трамвайних коліях, а на трасі — на хвилястих ділянках.

«Несправні амортизатори не тільки псують комфорт, а й збільшують гальмівний шлях. У критичній ситуації це може коштувати водію занадто дорого», — наголосив автослюсар Олег К.

Реклама

Тому в разі перших підозр, варто звернутися на перевірку. Амортизатори — це не другорядна деталь, а один із ключових елементів безпеки.

До слова, автомеханік радить продавати авто, якщо коробка передач видає дивні звуки, вібрує або смикається. Ці ознаки можуть свідчити про серйозну несправність, ремонт якої може коштувати дорожче, ніж сам автомобіль.