Як перевірити надійність авто перед купівлею: автомеханік назвав 4 способи

Авто / © pixabay.com

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Перед укладанням угоди щодо купівлі авто його слід перевірити. Є чотири способи, за допомогою яких можна швидко визначити надійність та безпеку вживаного бензинового чи дизельного автомобіля.

Про це розповів представник автомобільних експертів в американському автосервісі Genuine Automotive and Diesel.

Виступаючи на YouTube він сказав: «По-перше, потрібно дивитися на виробника. Як правило, азіатські автомобілі, Toyota, Honda та безліч вітчизняних автомобілів хороші. Ви дійсно хочете скоротити свій пробіг.

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Чотири сервіси для перевірки авто

За словами автомеханіка, вам допоможуть такі онлайн-сервіси:

CarFax — доступ до звітів про історію транспортного засобу, використовуючи ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN);

WeBuyAnyCar — перевірка номерних знаків, що розповідає про дату реєстрації транспортного засобу, історію техогляду та кількість попередніх власників;

GOV.UK — перевірка номерних знаків;

Instant Car Check та Total Car Check — детальніша інформація про авто за невелику плату.

Раніше йшлося про те, що багато водіїв не підозрюють, де розташована інформація про те, з якого боку кришка бензобака. Так, відповідь прихована прямо на приладовій панелі.