Як підготувати авто до літа, заощадивши час та гроші

Готуємо авто до літнього сезону / © pixabay.com

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Маємо як мінімум дві причини на початку весни влаштувати автомобілю генеральну інспекцію. По-перше, на чистих дорогах водії переходять до більш активної їзди, і по-друге, треба усунути ті згубні сліди, які залишає в машині зимова експлуатація.

Про це пише АвтоЦентр.

Для сучасного авто весняну перевірку можна проводити тільки на СТО. Причому бажано на такій, де для цього є особливий комплект діагностичного обладнання — так буде і швидше, і дешевше. Що можна виявити на автомобілі після зимової експлуатації і як при цьому не заплатити зайвого.

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Перевірка ходової частини

Ходова частина — перше, що страждає на зимових шляхах. Навіть якщо зима не була сніжною та морозною, підвісці коліс, гальмам та рульовому управлінню доводиться працювати в несприятливих режимах. Тож не дивно, що навесні доволі часто власникам доводиться заміняти кульові опори, кермові шарніри, стійки стабілізаторів, сайлентблоки та амортизатори.

Якщо ремонт ходової вчасно не зробити, машина буде гірше керуватись і неефективно гальмувати, особливо на нерівній дорозі. І при тому прискореному зносу піддаватимуть не тільки вже «розхитані» деталі, а й інші, сусідні, які в принципі могли б ще послужити. Одне з таких вагомих для бюджету ускладнень — прискорений знос шин через те, що колеса встановлені неправильно через проблеми з підвіскою. Але справжня підступність сучасних конструкцій у тому, що навіть розхитана підвіска часто не гримить, і водій не здогадується про близький ремонт. Тому після зимового сезону машині та потрібна професійна діагностика в умовах автомайстерні.

Специфіка ходової у тому, що її несправності повністю проявляються тільки на ходу, коли деталі рухаються. Тому від діагноста потрібен великий досвід, щоб не пропустити можливий люфт у тому чи іншому шарнірі. Тож зрозуміло, чому послуги хорошого майстра коштують чималих грошей. Але на заміну «людському фактору» на передових СТО є діагностичні стенди, які перевіряють ходову машини швидко і безпомилково.

Як перевірити підвіску на SDL-стенді

Наприклад, на деяких СТО ходову перевіряють на SDL-діагностичних лініях, так званих вібростендах. Це обладнання, яке імітує рух автомобіля в різних умовах, виконуючи водночасточну діагностику амортизаторів, гальмівних зусиль та підвіски.

Згаданий стенд виконує кілька етапів перевірки, зокрема:

Перевірка на уведення від прямолінійного руху . Тест визначає правильність кутів встановлення коліс (сходження та розвал), причиною порушення яких буває знос деталей підвіски, зміна геометрії кузова чи рами. Відтак, відпадає потреба витрачати час і гроші на перевірку кутів на окремому стенді чи навіть в іншій майстерні.

Перевірка демпфірування . Йдеться про ефективність роботи амортизаторів. Стенд в автоматичному режимі розгойдує колеса з кількома амплітудами, вимірює навантаження на кожне колесо і кожну вісь та видає інформацію на екран монітора. Амортизатори з невеликим залишком ефективності не забезпечують нормального контакту коліс з дорогою, відтак машина гірше гальмує і неохоче слухається керма.

Справність гальм . На гальмівних барабанах вивіряються гальмівні зусилля кожного колеса окремо, та в цілому автомобіля. Електроніка фіксує синхронність спрацювання гальм та силу гальмування, і в такий спосіб виявляється биття гальмівних дисків та овальність гальмівних барабанів. Тут же тестується стоянкове гальмо. В принципі не існує іншого способу перевірити гальма з такою високою ймовірністю, як подібні стенди.

Зношення підвіски. На стенді-люфтомірі перевіряються люфти шарнірів підвіски та кермового управління — кульових опор, наконечників, сайлентблоків, шарнірів стабілізаторів. Тобто тут виявляються ключові проблеми ходової.

Діагностика двигуна

Після зимових перепадів температур і холодних стартів двигун варто перевірити «на комп’ютері». Діагностичний сканер видасть помилки в роботі основних систем, допоможе оцінити хід згорання робочої суміші у циліндрах, виявить колишні збої в електрообладнанні. Кваліфікований діагност на підставі цих даних зробить висновок про стан важливих систем мотора і за потреби дасть рекомендації із заміни певних деталей.

Також важливо перевірити рівень робочих рідин у системах і оглянути двигун та навколишній простір, щоб побачити, чи не мали місце протички оливи, охолоджувальної та інших рідин. Найменша підозра щодо зниження рівня рідин має стати приводом для більш уважної перевірки, бо і найменша протичка з часом стане небезпечною — адже коли відбудеться втрата оливи, антифризу, гальмівної рідини чи рідини гідропідсилювача керма, діло може завершитись поламкою двигуна або аварією на дорозі.

Електрообладнання

Протягом холодного сезону серйозних випробувань зазнає акумуляторна батарея. Тож навесні варто показати її досвідченому електрику, щоби він перевірив її особливим тестером і виніс вердикт щодо стану АКБ та електрообладнання машини. Те, що взимку через велике споживання струму акумулятор подовгу залишається напіврозрядженим, типово для багатьох машин. Але не всі власники знають, наскільки це шкідливо для довговічності батареї.

Зазначимо, що під час тестування АКБ важлива кваліфікація автоелектрика і рівень відповідальності всієї СТО. Нюанс у тому, що доволі часто недосвідчені «сервісмени» мають для клієнта тільки одну пораду: заміна АКБ новою.

Зрештою зробіть елементарний огляд джгутів проводки — чи не має на ній пошкоджень ізоляції, і чи не порушена цілісність роз’ємів.

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