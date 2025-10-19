Як підготувати авто до зими: головні поради водіям

Авто взимку / © УНІАН

З настанням холодів автовласникам варто подбати про технічний стан своїх машин і вчасно провести сезонне обслуговування.

Про це йдеться у матеріалі uamotors.

Шини

Передусім слід замінити літню гуму на зимову. Оптимальний момент — коли середньодобова температура протягом тижня опускається нижче +5…+7 °C. Якщо ж стовпчик термометра наближається до нуля — зволікати не варто.

Рідини та масло

Перевірте рівень моторного масла, антифризу та гальмівної рідини. Масло зазвичай міняють кожні 8 000 км після техогляду, антифриз — раз на два роки або раніше, якщо він помутнів чи має осад. Гальмівну рідину також радять оновлювати раз на два роки.

Фільтри та свічки

Варто оглянути повітряний фільтр, ремені, свічки запалювання та інші витратні матеріали. Взимку через реагенти й бруд фільтри забруднюються швидше.

Омивач і щітки

Перевірте стан склоочисників і запасіться якісною «незамерзайкою». Купуючи рідину, уникайте підробок і за потреби протестуйте її в холоді.

Акумулятор

У мороз потужність батареї падає, а навантаження збільшується — через обігрів скла, салону, сидінь. Перед зимою потрібно перевірити заряд АКБ, очистити клеми та, якщо потрібно, підзарядити або замінити її.

Гальма та ходова

Обов’язково перевірте стан колодок і дисків, щоб уникнути заносу на слизькій дорозі. Якщо виявлено підтікання або пошкодження манжет гальмівних циліндрів, їх слід замінити. Завершальний етап — регулювання розвалу-сходження для безпечної їзди взимку.

Підготовка авто до холодів допоможе уникнути несправностей, продовжити термін служби машини й зробити зимові поїздки безпечнішими.

