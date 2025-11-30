Як підземний паркінг може нашкодити вашому авто: експерт попередив про ризики

Підземний паркінг / © Usman Yousaf/Unsplash

Реклама

Підземні паркінги стали звичними у великих торгівельних центрах і новобудовах, де місце для авто часто йде в комплекті з квартирою або продається окремо. Але чи насправді це безпечно для автомобіля? Експерт розповідає про можливі ризики таких стоянок.

Про це пишуть «Новини.Info».

Найбільша загроза для автомобілів на підземних стоянках — це затоплення. Відео, де машини зникають під водою, — не рідкість. Для металу і електроніки це може обернутися серйозними пошкодженнями, а гаряча вода, потрапивши на двигун, може спричинити деформацію чи тріщини.

Реклама

Причини затоплень можуть бути різні: від дощової води, що потрапляє через ливневу каналізацію, до проривів труб або аварій в опалювальних системах. І навіть новобудови не застраховані від таких проблем.

Волога та корозія: як це впливає на машину?

Без підтоплень у підземних паркінгах завжди підвищена вологість, що сприяє корозії. Швидко починають іржавіти не лише кузови, а й днище автомобіля, яке покривається нальотом буквально за кілька тижнів. Водії часто помічають активне «цвітіння» металу в таких умовах.

Часто це результат парникового ефекту: якщо автомобіль в’їжджає в гараж мокрим після дощу чи снігу, з коліс та арок стікає бруд і тала вода, яка в закритому просторі перетворюється на конденсат. Це запускає процес корозії. Проблеми можуть бути й у теплих гаражах, де через погану вентиляцію чи підтоплення ям вологість також підвищується.

Машини на відкритих стоянках не мають проблем з вогкістю, але постійно піддаються опадам, пилу та іншими атмосферним явищам. Особливо небезпечним є пташиний послід, який містить аміак і може пошкодити лакофарбове покриття.

Реклама

Деякі водії захищають авто спеціальними чохлами, однак це не завжди допомагає: під покриттям може накопичуватися конденсат, що створює ефект «парника». Тому досвідчені автомобілісти радять використовувати каркасні чохли, які забезпечують циркуляцію повітря між кузовом і матеріалом.

Як захистити автомобіль від корозії

Якщо ваше авто часто стоїть в підземному паркінгу, важливо завчасно підготувати його до таких умов. Одним із найбільш ефективних заходів є антикорозійна обробка днища та прихованих порожнин. Таку послугу можна отримати в спеціалізованих сервісах, і це не потребує значних зусиль від власника.

Якість антикорозійного захисту варіюється залежно від виробника автомобіля: деякі моделі мають оцинковані кузови, інші — ні. Тому не дивуйтеся, коли старі авто мають пробоїни на кузові, а новіші моделі зберігаються в хорошому стані.

Підземний паркінг має свої переваги, зокрема — захист від зовнішніх погодних умов. Але чи іржавіє автомобіль там? Так. Чи іржавіє на вулиці? Також. Тому кожен водій сам вирішує, який варіант для нього зручніший і менш шкідливий для авто.

Реклама

Раніше ми розповідали, яку кнопку слід натиснути, щоб швидко прибрати конденсат із лобового скла. Так, найнадійніший спосіб усунути запотівання — увімкнути кондиціонер.

Як відомо, конденсат з’являється, коли тепле повітря в салоні стикається з холодним склом. Щоб пришвидшити процес очищення, радять одразу після запуску авто вмикати вентилятор на максимум, спрямовувати повітряний потік на вікна та активувати обігрів. Найважливіше — не забути про кондиціонер, який сушить повітря й запобігає накопиченню вологи.

Слід також деактивувати рециркуляція та привідкрити вікно.