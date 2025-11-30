ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
3 хв

Як підземний паркінг може нашкодити вашому авто: експерт попередив про ризики

Зокрема, у підземних паркінгах завжди підвищена вологість, що сприяє корозії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Підземний паркінг

Підземний паркінг / © Usman Yousaf/Unsplash

Підземні паркінги стали звичними у великих торгівельних центрах і новобудовах, де місце для авто часто йде в комплекті з квартирою або продається окремо. Але чи насправді це безпечно для автомобіля? Експерт розповідає про можливі ризики таких стоянок.

Про це пишуть «Новини.Info».

Найбільша загроза для автомобілів на підземних стоянках — це затоплення. Відео, де машини зникають під водою, — не рідкість. Для металу і електроніки це може обернутися серйозними пошкодженнями, а гаряча вода, потрапивши на двигун, може спричинити деформацію чи тріщини.

Причини затоплень можуть бути різні: від дощової води, що потрапляє через ливневу каналізацію, до проривів труб або аварій в опалювальних системах. І навіть новобудови не застраховані від таких проблем.

Волога та корозія: як це впливає на машину?

Без підтоплень у підземних паркінгах завжди підвищена вологість, що сприяє корозії. Швидко починають іржавіти не лише кузови, а й днище автомобіля, яке покривається нальотом буквально за кілька тижнів. Водії часто помічають активне «цвітіння» металу в таких умовах.

Часто це результат парникового ефекту: якщо автомобіль в’їжджає в гараж мокрим після дощу чи снігу, з коліс та арок стікає бруд і тала вода, яка в закритому просторі перетворюється на конденсат. Це запускає процес корозії. Проблеми можуть бути й у теплих гаражах, де через погану вентиляцію чи підтоплення ям вологість також підвищується.

Машини на відкритих стоянках не мають проблем з вогкістю, але постійно піддаються опадам, пилу та іншими атмосферним явищам. Особливо небезпечним є пташиний послід, який містить аміак і може пошкодити лакофарбове покриття.

Деякі водії захищають авто спеціальними чохлами, однак це не завжди допомагає: під покриттям може накопичуватися конденсат, що створює ефект «парника». Тому досвідчені автомобілісти радять використовувати каркасні чохли, які забезпечують циркуляцію повітря між кузовом і матеріалом.

Як захистити автомобіль від корозії

Якщо ваше авто часто стоїть в підземному паркінгу, важливо завчасно підготувати його до таких умов. Одним із найбільш ефективних заходів є антикорозійна обробка днища та прихованих порожнин. Таку послугу можна отримати в спеціалізованих сервісах, і це не потребує значних зусиль від власника.

Якість антикорозійного захисту варіюється залежно від виробника автомобіля: деякі моделі мають оцинковані кузови, інші — ні. Тому не дивуйтеся, коли старі авто мають пробоїни на кузові, а новіші моделі зберігаються в хорошому стані.

Підземний паркінг має свої переваги, зокрема — захист від зовнішніх погодних умов. Але чи іржавіє автомобіль там? Так. Чи іржавіє на вулиці? Також. Тому кожен водій сам вирішує, який варіант для нього зручніший і менш шкідливий для авто.

Раніше ми розповідали, яку кнопку слід натиснути, щоб швидко прибрати конденсат із лобового скла. Так, найнадійніший спосіб усунути запотівання — увімкнути кондиціонер.

Як відомо, конденсат з’являється, коли тепле повітря в салоні стикається з холодним склом. Щоб пришвидшити процес очищення, радять одразу після запуску авто вмикати вентилятор на максимум, спрямовувати повітряний потік на вікна та активувати обігрів. Найважливіше — не забути про кондиціонер, який сушить повітря й запобігає накопиченню вологи.

Слід також деактивувати рециркуляція та привідкрити вікно.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie