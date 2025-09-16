- Дата публікації
Як почистити фари авто: три прості способи швидко повернути їм прозорість
Простий лайфгак від досвідчених водіїв дозволить повернути ясність фарам вашого авто.
З часом пластикові фари автомобіля можуть тьмяніти й жовтіти. Це не лише погіршує зовнішній вигляд авто, а й суттєво зменшує яскравість світла, що може бути небезпечним, особливо у темну пору доби. Не поспішайте витрачати гроші на дорогі засоби для полірування. Існує кілька простих і бюджетних способів, які допоможуть повернути фарам їхню первісну прозорість.
Про це йдеться на slashgear.
Лимон і сода: хімічна реакція для ідеального результату
Один з найпопулярніших методів серед водіїв — використання звичайних кухонних інгредієнтів.
Вам знадобиться лише половина лимона та трохи харчової соди.
Розріжте лимон навпіл і посипте зріз содою
Круговими рухами натріть цією половинкою фари. Хімічна реакція між лимонною кислотою і содою ефективно видалить забруднення та помутніння з пластику.
Після очищення змийте залишки розчину водою і витріть фари насухо м’яким рушником.
Зубна паста та оцет: перевірені альтернативи
Якщо лимона чи соди під рукою немає, ви можете скористатися іншими підручними засобами.
Зубна паста
Нанесіть невелику кількість зубної пасти на скло фар, залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте та протріть ганчіркою з мікрофібри.
Оцтовий розчин
Змішайте 3 столові ложки оцту з 1 літром води. Змочіть у цьому розчині ганчірку і круговими рухами очистіть фари.
Ці прості методи допоможуть вам швидко і без зайвих витрат відновити прозорість фар і забезпечити кращу видимість на дорозі.
