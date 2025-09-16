Як почистити фари авто: три прості способи швидко повернути їм прозорість

Як почистити фари / © Pixabay

З часом пластикові фари автомобіля можуть тьмяніти й жовтіти. Це не лише погіршує зовнішній вигляд авто, а й суттєво зменшує яскравість світла, що може бути небезпечним, особливо у темну пору доби. Не поспішайте витрачати гроші на дорогі засоби для полірування. Існує кілька простих і бюджетних способів, які допоможуть повернути фарам їхню первісну прозорість.

Про це йдеться на slashgear.

Лимон і сода: хімічна реакція для ідеального результату

Один з найпопулярніших методів серед водіїв — використання звичайних кухонних інгредієнтів.

Як почистити фари лимоном і содою / © Credits

Вам знадобиться лише половина лимона та трохи харчової соди.

Розріжте лимон навпіл і посипте зріз содою

Круговими рухами натріть цією половинкою фари. Хімічна реакція між лимонною кислотою і содою ефективно видалить забруднення та помутніння з пластику.

Після очищення змийте залишки розчину водою і витріть фари насухо м’яким рушником.

Зубна паста та оцет: перевірені альтернативи

Якщо лимона чи соди під рукою немає, ви можете скористатися іншими підручними засобами.

Як почистити фари зубною пастою

Зубна паста

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на скло фар, залиште на кілька хвилин, а потім ретельно промийте та протріть ганчіркою з мікрофібри.

Оцтовий розчин

Змішайте 3 столові ложки оцту з 1 літром води. Змочіть у цьому розчині ганчірку і круговими рухами очистіть фари.

Ці прості методи допоможуть вам швидко і без зайвих витрат відновити прозорість фар і забезпечити кращу видимість на дорозі.

