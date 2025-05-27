Як почистити салонний фільтр в авто: корисні поради для водіїв

Автомобіль / © pixabay.com

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У кожному сучасному авто є маленька, але дуже важлива деталь, про яку багато водіїв забувають — салонний фільтр. Саме він очищує повітря, що надходить у салон через систему кондиціонування та опалення. Та коли цей фільтр забруднюється, виникає одразу кілька проблем: повітря подається слабше, кондиціонер починає працювати на знос, з вентиляційних отворів може з’явитися неприємний запах, а в повітрі накопичується пил, сажа й алергени.

Про це пише Автопілот.

Американський механік з понад 50-річним досвідом Скотті Кілмер часто стикається з випадками, коли люди скаржаться на несправний кондиціонер, а причина — лише брудний фільтр. І це прикро, бо вирішується така проблема за кілька хвилин. Щоб дістатися до фільтра, досить відкрити бардачок і стиснути його боки — саме за ним найчастіше розміщується кришка фільтра. Далі фільтр можна дістати й легенько вибити бруд. Якщо він засмічений серйозно — пора міняти.

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Окрім того, справний фільтр — це запорука кращого самопочуття в салоні. Особливо це важливо для людей із алергією або для тих, хто часто стоїть у заторах. Адже без фільтра в повітрі залишаються пилок, токсичні гази, дим і мікрочастинки, які легко потрапляють у легені. Щоб захиститися ще краще, Кілмер радить ставити фільтри з активованим вугіллям — вони коштують дорожче, але краще поглинають шкідливі речовини та запахи.

Щоб не довелося ремонтувати систему кондиціонування чи платити за дорогі деталі, достатньо один раз на рік або кожні 24 тисячі кілометрів міняти цей фільтр. Кілмер також радить не купувати його в автомагазинах — там ціни часто завищені. Натомість онлайн можна знайти доступні варіанти, зокрема й із вугільним наповнювачем.

Нехай ця деталь здається дрібницею, але своєчасна заміна салонного фільтра — це простий спосіб подбати про здоров’я пасажирів, забезпечити комфорт у дорозі та уникнути зайвих витрат у майбутньому.

Нагадаємо, і Україні від 27 травня почали діяти оновлені правила для водіїв. Відтепер українські перевізники зможуть повноцінно використовувати смарт-тахографи.

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