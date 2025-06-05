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Як позбутися неприємного запаху в авто — королівський лайфгак
Із неприємним запахом в машині можна впоратися. Багато хто використовує дорогі освіжувачі повітря, проте можна обійтися і без них.
Освіжити салон авто можна за допомогою дуже простого засобу, який коштує копійки. Колишня співробітниця королівських маєтків розкрили лайфгак.
Про це пише The Sun.
Секрет королівської сім’ї Великої Британії — як швидко і без зайвих витрат освіжити салон автомобіля — відкрила ексспівробітниця королівських маєтків Енн Сіммонс. Жінка 10 років займалася обслуговуванням VIP-транспорту. За її словами, щоб підтримувати постійний приємний аромат в салоні машини високопоставлених осіб часто використовували чайні пакетики.
Під час підготовки машини для важливого заходу вона зіткнулася з проблемою затхлого запаху в бездоганно чистому салоні.
«Під рукою не виявилося дорогих засобів, тому я просто помістила сухий чайний пакетик під сидіння. Результат перевершив всі очікування», — розповіла Енн.
Експерти розглянули та пояснили, як чай може освіжити повітря. Природні властивості чайного листя ефективно працюють в якості поглиначу вологи і запаху одночасно.
«Чай добре осушує повітря, мінімізуючи умови для появи неприємних ароматів у закритому просторі. Якщо мова йде про фруктовий або ароматизований напій, то можна також говорити про додаткове маскування неприємного запаху», — кажуть експерти.
Один чайний пакетик іноді коштує менше гривні, що в сотні разів дешевше фірмових автомобільних освіжувачів повітря. У той же час цей лайфхак набагато безпечніший для здоров’я, оскільки мова йде не про хімікати, а про натуральні речовини, які не викликають алергію або головний біль.
Тож використовуйте нові сухі пакетики чаю як освіжувачі повітря в салоні.
Розмістіть їх внизу передніх сидінь. Найкращий аромат дають ароматичні чаї з м’ятою, лавандою або бергамотом. Міняти пакетики рекомендується не рідше 1-2 тижнів.
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