Як позбутися запотівання скла у машині без спеціальних пристроїв: простий лайфгак для водіїв

Взимку більшість водіїв стикається із запотіванням вікон, що значно знижує видимість. Експерти радять простий та ефективний спосіб, який допоможе позбутися вологості в салоні автомобіля без дорогих пристроїв.

Про це пише видання Твоя Машина.

Коли на вулиці холодно та сиро, водії автомобілів часто помічають, що скло швидко запотіває, а серветки чи тканини лише розмазують конденсат. Як пише видання Moto.pl, основною причиною цього є накопичення вологи всередині салону після дощу або снігу. Потрапляючи всередину, пара осідає на склі. За температури нижче +10 °C навіть невелика кількість вологи формує туман на вікнах.

Щоб уникнути щоденного протирання скла, можна скористатися простим лайфгаком. Експерти радять використовувати силікагелевий наповнювач для котячого туалету. Гранули ефективно поглинають вологу, інколи навіть краще за побутові осушувачі. Для цього їх насипають у стару бавовняну шкарпетку, зав’язують і кладуть під сидіння або на полицю за спинкою.

Через кілька годин у салоні стає значно сухіше, а запотівання скла зникає. Крім того, зникає неприємний запах вогкості. Експерти радять оновлювати наповнювач раз на два тижні, коли гранули втрачають здатність вбирати вологу.

Як зазначає власник автосервісу у Львові Ігор Пилипів, такі саморобні осушувачі вони кладуть навіть у демонстраційні авто. Ефект перевірений — всередині чисто й сухо без зайвих витрат.

Лайфгак доступний для будь-якого водія, адже ціна кілограма силікагелю стартує від 60 гривень, а його вистачає на всю зиму.

Для досягнення найкращого результату водії повинні дотримуватися кількох правил:

перед встановленням шкарпетки варто добре висушити килимки та салон;

не класти осушувач поруч із педалями чи повітроводами;

замінювати гранули, якщо вони посіріли;

у суху погоду залишати трохи відкритими вікна для циркуляції повітря.

