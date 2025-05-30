Як працюють подушки безпеки: історія технології, що рятує життя

Автомобіль / © pixabay.com

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Понад століття тому автомобілі почали масово з’являтись на дорогах — разом із ними зросла й кількість ДТП. Згодом світлофори, обмеження швидкості й правила дорожнього руху зробили водіння безпечнішим. Але справжній прорив у сфері безпеки трапився з появою ременів та подушок безпеки.

Про це пише Автопілот.

Попри сучасні технології — допоміжне керування, системи утримання смуги, контроль сліпих зон — саме ремені та подушки залишаються нашою останньою лінією захисту під час зіткнення. Особливо вражає те, як швидко працюють подушки: вони розгортаються за частки секунди після виявлення потенційної аварії.

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За даними NHTSA (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США), подушки активуються при зіткненнях середньої або великої сили — еквівалент удару об нерухому стіну на швидкості від 13 км/год. Це — одноразові пристрої, які потребують заміни після спрацювання.

Наука, що стоїть за цим захистом, неймовірна. Спершу датчик визначає силу удару. Якщо удар критичний — спрацьовує хімічна реакція, яка виробляє газ, що наповнює подушку. Після цього газ поступово виходить, амортизуючи тіло пасажира. Важливо, що ефективність подушки безпеки прямо залежить від того, чи пристебнутий пасажир.

Перші такі системи з’явилися у 1950-х роках і мали недосконалість — вони працювали повільно й іноді помилково. Проривом стало рішення інженера Аллена Бріда, який використав магнітну кульку та азид натрію — це дозволило надувати подушку всього за мілісекунди. Утім, такі системи могли хибно реагувати на вибоїни.

Сучасні авто використовують датчики на базі MEMS — вони точніші, реагують лише на справжні зіткнення й не спрацьовують випадково. Також хімічну речовину азид натрію замінили на безпечніший гуанідину нітрат.

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Нагадаємо, найновіший і найдорожчий автомобіль може почати виходити з ладу вже за кілька місяців, якщо його власник щодня повторює одні й ті самі помилки. Більшість із них здаються дрібницями, але насправді можуть завдати серйозної шкоди техніці та призвести до дорогого ремонту.