Як правильно паркувати автомобіль у мороз, щоб не нашкодити гальмам

Під час морозів фахівці радять водіям бути особливо уважними до способу паркування автомобіля. Зокрема, в умовах морозу безпечніше залишати авто на передачі, а не на ручному гальмі.

Про це повідомляє Auto Świat.

В Україні середній вік легкових автомобілів сягає приблизно 16 років, а це означає, що у більшості машин стоянкове гальмо працює за простим механічним принципом — через троси та важелі. Якщо ці елементи зношені або давно не обслуговувалися, існує високий ризик їх замерзання під час нічних морозів.

Чому ручне гальмо може підвести взимку

За умови регулярного використання та справного стану ручник зазвичай не створює проблем навіть у холодну погоду. Втім, через корозію або вологу троси можуть примерзати, і вранці водій ризикує зіткнутися з заблокованими колесами.

У таких випадках інколи допомагає легке постукування по колесах — найчастіше по задніх, адже саме вони зазвичай фіксуються стоянковим гальмом. Проте варто пам’ятати, що пластикові ковпаки на морозі стають крихкими, і необережні дії можуть їх пошкодити. Якщо ж механізм не «відпускає», залишається лише чекати, поки температура підвищиться.

Фахівці наголошують: рух із затягнутим ручним гальмом можливий, але це серйозний ризик для гальмівної системи та швидкий шлях до дорогого ремонту.

На якій передачі залишати автомобіль

Для старіших авто або машин без регулярного технічного догляду оптимальним варіантом залишається паркування на передачі. Вибір передачі залежить від того, як саме стоїть автомобіль: якщо авто припарковане передом під гору — варто вмикати першу передачу, а якщо машина стоїть задом під гору — доцільно залишати задню передачу.

Також водіям радять під час морозів вивертати колеса у бік бордюру. Це дозволить у разі самовільного руху авто впертися в перешкоду та уникнути пошкодження інших транспортних засобів.

