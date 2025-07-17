ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Як правильно сплачувати штрафи за ПДР, щоб не втратити права та гроші

Простий штраф може перетворитися на великий борг. І все через банальну помилку під час оплати.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Штраф

Штраф

Сплата штрафу за порушення ПДР здається простою формальністю. Але навіть одна неточність — і водій може отримати серйозні проблеми: від подвоєної суми до заборони виїзду за кордон.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Наприклад, банківська комісія не входить у суму штрафу, а призначення платежу має бути чітким — із вказаними ПІБ та номером постанови. Без цього кошти можуть не зарахуватися, і штраф залишиться активним у системі.

Крім того, знижка 50% діє лише для автоматичних порушень, зафіксованих камерами. Якщо вас зупинили через TruCAM, сплачувати треба повну суму. Часткова оплата — як і її відсутність — призводить до того, що справа переходить до виконавчої служби.

А це вже додаткові витрати — виконавчий збір, ризик блокування рахунків, заборони на виїзд і навіть реєстрацію майна.

Поліція радить: перед сплатою уважно перевірте реквізити та тип порушення, а після — переконайтесь у статусі штрафу через «Дію» або «Штрафи ПДР». Це убезпечить вас від зайвих витрат і бюрократичного пекла.

Нагадаємо, МВС України нагадує: якщо в автомобілі немає аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки — водієві загрожує не лише штраф, а й позбавлення прав чи навіть адміністративний арешт. Поліція посилила щоденні перевірки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie