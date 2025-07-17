Як правильно сплачувати штрафи за ПДР, щоб не втратити права та гроші

Штраф

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Сплата штрафу за порушення ПДР здається простою формальністю. Але навіть одна неточність — і водій може отримати серйозні проблеми: від подвоєної суми до заборони виїзду за кордон.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Наприклад, банківська комісія не входить у суму штрафу, а призначення платежу має бути чітким — із вказаними ПІБ та номером постанови. Без цього кошти можуть не зарахуватися, і штраф залишиться активним у системі.

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Крім того, знижка 50% діє лише для автоматичних порушень, зафіксованих камерами. Якщо вас зупинили через TruCAM, сплачувати треба повну суму. Часткова оплата — як і її відсутність — призводить до того, що справа переходить до виконавчої служби.

А це вже додаткові витрати — виконавчий збір, ризик блокування рахунків, заборони на виїзд і навіть реєстрацію майна.

Поліція радить: перед сплатою уважно перевірте реквізити та тип порушення, а після — переконайтесь у статусі штрафу через «Дію» або «Штрафи ПДР». Це убезпечить вас від зайвих витрат і бюрократичного пекла.

Нагадаємо, МВС України нагадує: якщо в автомобілі немає аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки — водієві загрожує не лише штраф, а й позбавлення прав чи навіть адміністративний арешт. Поліція посилила щоденні перевірки.

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