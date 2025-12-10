Як правильно запускати двигун, щоб зберегти авто: поради водіям

СТО / © iStock

Реклама

Більшість водіїв навіть не здогадуються, що термін служби двигуна, стартера та акумулятора можна збільшити завдяки одному простому руху перед запуском авто. Є один прийом, який зменшує зношування ключових вузлів і робить запуск легшим.

Про це пише видання Твоя машина.

Що треба зробити

Як розповів київський автомеханік Юрій Кравець, перед тим як запускати автомобіль, слід повністю натиснути педаль зчеплення. Такий простий крок істотно знижує навантаження на двигун і коробку передач, особливо під час морозів.

Реклама

Як це працює

«Якщо запускати мотор без натиснутого зчеплення, стартеру доводиться обертати не лише колінвал двигуна, а й деталі коробки передач. Взимку масло стає густим, тому навантаження на стартер і акумулятор зростає в кілька разів», — пояснює фахівець.

Коли ж водій натискає педаль зчеплення перед запуском, двигун тимчасово від’єднується від КПП. Це означає, що стартер працює значно легше, а запуск стає швидшим і безпечнішим для вузлів авто.

Коли це найбільш важливо

За словами механіка, така звичка особливо корисна в таких випадках:

на старіших авто без електронного контролю запуску;

у холодну пору року, коли АКБ втрачає ємність;

якщо батарея вже зношена.

До того ж у частині сучасних авто з механічною коробкою виробники спеціально блокують запуск двигуна без натиснутого зчеплення — саме для зменшення навантаження на стартер та акумулятор.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У 2025 році український ринок наповнений різноманітними моделями, перед купівлею авто варто звернути увагу на те, які типи двигунів можуть викликати неприємності вже в перші роки використання.