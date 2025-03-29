Як правильно зберігати зимові шини: експерти дали поради водіям

Помилки при зберіганні шин / © Associated Press

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Заміна зимової гуми на літню — лише перший крок. Щоб шини не вийшли з ладу до наступного сезону, важливо правильно їх зберігати.

Про це повідомило видання Motorbiscuit.

Чому гума руйнується без їзди?

Якщо боковини шин вкриті сіткою тріщин — це ознака висушування гуми через неправильне зберігання. Ультрафіолет, озон, волога та перепади температур руйнують матеріал набагато швидше, ніж тисячі кілометрів пробігу.

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5 правил ідеального зберігання

Чистота та сухість — ретельно вимийте шини та висушіть, щоб видалити сіль, бруд і хімічні реагенти. Захист від сонця — зберігайте гуму в непрозорих пакетах, видалив повітря, або в темному приміщенні. Правильне місце — ідеально підходить сухий підвал або гараж із стабільною температурою. Відстань від хімії та техніки — бензин, озон від електродвигунів (наприклад, холодильників) прискорюють старіння. Правильне розміщення — шини на дисках можна складати стопкою, без дисків — ставити вертикально і періодично повертати.

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