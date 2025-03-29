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Як правильно зберігати зимові шини: експерти дали поради водіям
Порушення умов зберігання може призвести до розтріскування, деформації та передчасного старіння покришок.
Заміна зимової гуми на літню — лише перший крок. Щоб шини не вийшли з ладу до наступного сезону, важливо правильно їх зберігати.
Про це повідомило видання Motorbiscuit.
Чому гума руйнується без їзди?
Якщо боковини шин вкриті сіткою тріщин — це ознака висушування гуми через неправильне зберігання. Ультрафіолет, озон, волога та перепади температур руйнують матеріал набагато швидше, ніж тисячі кілометрів пробігу.
5 правил ідеального зберігання
Чистота та сухість — ретельно вимийте шини та висушіть, щоб видалити сіль, бруд і хімічні реагенти.
Захист від сонця — зберігайте гуму в непрозорих пакетах, видалив повітря, або в темному приміщенні.
Правильне місце — ідеально підходить сухий підвал або гараж із стабільною температурою.
Відстань від хімії та техніки — бензин, озон від електродвигунів (наприклад, холодильників) прискорюють старіння.
Правильне розміщення — шини на дисках можна складати стопкою, без дисків — ставити вертикально і періодично повертати.
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