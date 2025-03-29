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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Як правильно зберігати зимові шини: експерти дали поради водіям

Порушення умов зберігання може призвести до розтріскування, деформації та передчасного старіння покришок.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Як правильно зберігати зимові шини

Помилки при зберіганні шин / © Associated Press

Заміна зимової гуми на літню — лише перший крок. Щоб шини не вийшли з ладу до наступного сезону, важливо правильно їх зберігати.

Про це повідомило видання Motorbiscuit.

Чому гума руйнується без їзди?

Якщо боковини шин вкриті сіткою тріщин — це ознака висушування гуми через неправильне зберігання. Ультрафіолет, озон, волога та перепади температур руйнують матеріал набагато швидше, ніж тисячі кілометрів пробігу.

5 правил ідеального зберігання

  1. Чистота та сухість — ретельно вимийте шини та висушіть, щоб видалити сіль, бруд і хімічні реагенти.

  2. Захист від сонця — зберігайте гуму в непрозорих пакетах, видалив повітря, або в темному приміщенні.

  3. Правильне місце — ідеально підходить сухий підвал або гараж із стабільною температурою.

  4. Відстань від хімії та техніки — бензин, озон від електродвигунів (наприклад, холодильників) прискорюють старіння.

  5. Правильне розміщення — шини на дисках можна складати стопкою, без дисків — ставити вертикально і періодично повертати.

Нагадаємо, експерти пояснили, чим небезпечна звичка крутити кермо до упору.

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