Як продавці маскують "вбиті" авто перед зимою: що потрібно перевірити насамперед

Продавці вживаних авто намагаються приховати несправності, особливо перед зимою

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Напередодні холодів покупцям вживаних автомобілів важливо перевіряти не лише кузов і салон, а й технічні системи, які взимку зазнають підвищеного навантаження. Приховані несправності можуть проявитися лише після похолодання, коли їхнє усунення потребуватиме значних витрат.

Про це пише UAMotors.

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Які вузли автомобіля потрібно перевірити

Насамперед варто перевірити акумулятор і генератор. У мороз зношена батарея може не впоратися із запуском двигуна, а несправний генератор не забезпечуватиме її належного заряджання.

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Не менш важливо протестувати обігрівач салону та систему охолодження двигуна. Несправна пічка не зможе нормально прогрівати салон, а проблеми з радіатором можуть спричинити перегрів двигуна та дорогий ремонт.

Як продавці маскують проблеми з двигуном

Окремої уваги потребує мотор. Недобросовісні продавці можуть додавати до моторної оливи спеціальні присадки, які тимчасово приглушують сторонні стуки та вібрації. Однак такі засоби не усувають несправність, а лише приховують її симптоми.

Тому короткого тест-драйву та огляду кузова недостатньо. Перед купівлею автомобіль рекомендують перевірити на незалежній СТО, де фахівці проведуть комп’ютерну й механічну діагностику двигуна, електрики та системи опалення.

Як підготувати вживане авто до зими

Навіть справний автомобіль потребує додаткової уваги перед похолоданням. Зокрема, перевірка основних систем перед морозами має охоплювати не лише акумулятор, а й антифриз, моторну оливу, склоомивач, двірники та освітлення.

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Особливо важливо не ігнорувати проблеми із системою заряджання. Якщо генератор виходить із ладу під час руху, автомобіль певний час працює завдяки запасу енергії акумулятора, після чого може зупинитися. Тому водіям варто знати, скільки машина проїде без генератора та які прилади слід вимкнути, щоб зберегти заряд до найближчого автосервісу.

Осінній огляд особливо важливий саме для машин із пробігом: тепла погода, дощі та дорожній бруд можуть приховувати дефекти, які проявляться після похолодання. Серед проблем, здатних суттєво збільшити витрати нового власника, — зношені зимові шини, несправний обігрівач, корозія кузова, проблеми з акумулятором і забиті дренажі. Ці приховані проблеми уживаного авто можуть обернутися ремонтом на сотні й навіть тисячі доларів.

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