Як подовжити життя акумулятора: типові помилки водіїв

Чи знайоме вам відчуття, коли ключ у замку запалювання робить звичний оберт, а у відповідь — лише тихе клацання чи слабке «кхе-кхе» стартера? У більшості випадків причина цього — автомобільний акумулятор. Найчастіше він виходить з ладу не через заводський брак, а через помилки самого водія.

Про це пише «Автопілот».

Однією з головних причин є короткі поїздки. Кожен запуск двигуна забирає чимало енергії, а генератор під час короткої поїздки просто не встигає відновити заряд. У результаті батарея постійно перебуває в стані недозаряду, що призводить до сульфатації пластин і поступової втрати ємності.

Не менш небезпечні й інші звички водіїв — забуті габарити, салонне світло або ввімкнена магнітола на парковці. Навіть невелике споживання струму може повністю розрядити акумулятор, особливо в холодну пору року.

Ще один ворог — бруд та окисли на клемах. Пил і волога на корпусі створюють плівку, через яку виникає саморозряд. А наліт на контактах підвищує опір, знижуючи ефективність заряджання та пуску двигуна.

Важливу роль відіграють і температурні умови. Спека прискорює хімічні процеси, що пошкоджує внутрішні пластини, а мороз різко зменшує здатність акумулятора віддавати струм.

Експерти радять уникати коротких поїздок, регулярно очищати корпус та клеми, не залишати ввімкнені прилади на вимкненому двигуні та стежити за зарядом. Це допоможе зберегти акумулятор у робочому стані на кілька років довше.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.