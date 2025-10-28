Як подовжити життя шинам на 2-3 сезони: п’ять правил від автоексперта

Шини / © Фото з відкритих джерел

Навіть найдорожчі автомобільні шини зношуються, але водії часто самі «вбивають» гуму набагато раніше терміну. Експерт з 10-річним досвідом розповів про 5 ключових правил догляду, які допоможуть продовжити «життя» шин на кілька сезонів та уникнути небезпеки на дорозі.

Найпоширеніша помилка, що призводить до нерівномірного зношування — неправильний тиск. Експерт наголошує: перевіряти тиск потрібно щонайменше раз на місяць і обов’язково перед кожною довгою поїздкою.

Важливо: орієнтуватися треба не на цифри на самій шині, а на значення, вказані в інструкції до авто або на спеціальній наліпці на стійці дверей водія. Недостатній або надмірний тиск не лише «з’їдає» протектор, але й підвищує витрату пального.

Шини зношуються нерівномірно, особливо на провідній осі. Щоб збалансувати цей процес, фахівець радить міняти місцями передні та задні колеса кожні 8–10 тисяч кілометрів. Це особливо важливо для автомобілів із переднім приводом, де передні шини зношуються значно швидше.

Якщо ви помітили, що протектор стирається нерівномірно (наприклад, «з’їдає» внутрішню чи зовнішню частину), терміново перевірте стан розвалу-сходження коліс. Порушення налаштувань підвіски не лише швидко знищить шину, але й суттєво погіршує керованість автомобіля.

Найбільше гума «горить» від агресивного кермування. Різкі старти зі світлофора, екстрені гальмування та агресивні маневри значно скорочують термін служби шин. Спокійний та плавний стиль їзди дозволяє зберегти гуму на кілька сезонів довше.

Фатальні помилки зберігання

Сезонні шини потребують правильного зберігання: у сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Експерт назвав ключові умови:

Шини на дисках — зберігати у вертикальному положенні.

Шини без дисків — складати у горизонтальну «стопку».

Навіть якщо протектор здається глибоким, гума має термін придатності. Критична залишкова глибина протектора для літніх шин — 1,6 мм, для зимових — 4 мм. А вже після 5–6 років експлуатації гума починає втрачати еластичність («дубіти»). Після 10 років з дати виготовлення шину слід обов’язково замінити, навіть якщо знос здається незначним.

