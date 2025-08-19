Як швидкість впливає на запас ходу електромобіля: поради водіям

Автомобіль / © Pexels

Chevrolet Silverado EV подолав понад 1000 кілометрів на одному заряді. Секрет рекордного пробігу виявився простим — електромобіль рухався на стабільно низькій швидкості, що дозволило значно зменшити витрати енергії.

Про це пише Jalopnik.

Журналісти пояснюють, що причина криється у фізиці. Головним фактором є аеродинамічний опір, який залежить від коефіцієнта обтічності та швидкості. Саме швидкість відіграє вирішальну роль: подвоєння швидкості збільшує опір у чотири рази. Це означає, що чим повільніше рухається автомобіль, тим менше енергії він витрачає.

Автовиробники постійно намагаються знизити коефіцієнт аеродинамічного опору своїх моделей, проте жодні інженерні хитрощі не зрівняються з ефектом від зменшення швидкості. Саме цей метод дозволив Chevrolet продемонструвати унікальний результат.

Фахівці зазначають, що подібна практика малоймовірна у повсякденному житті, адже повільна їзда створює дискомфорт. Водночас для тих, хто прагне максимальної економії, простий рецепт очевидний — легше натискати на педаль акселератора.

Нагадаємо, висока репутація автомобільного бренду не завжди гарантує бездоганну надійність. Навіть відомі моделі з хорошою історією можуть стати джерелом постійних проблем і витрат. Тому ми писали, про рейтинг автомобільних моделей з частими поломками.