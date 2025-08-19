- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Як швидкість впливає на запас ходу електромобіля: поради водіям
Як вдалося Chevrolet подолати понад 1000 км без зарядки? Відповідь криється у простій формулі опору повітря.
Chevrolet Silverado EV подолав понад 1000 кілометрів на одному заряді. Секрет рекордного пробігу виявився простим — електромобіль рухався на стабільно низькій швидкості, що дозволило значно зменшити витрати енергії.
Про це пише Jalopnik.
Журналісти пояснюють, що причина криється у фізиці. Головним фактором є аеродинамічний опір, який залежить від коефіцієнта обтічності та швидкості. Саме швидкість відіграє вирішальну роль: подвоєння швидкості збільшує опір у чотири рази. Це означає, що чим повільніше рухається автомобіль, тим менше енергії він витрачає.
Автовиробники постійно намагаються знизити коефіцієнт аеродинамічного опору своїх моделей, проте жодні інженерні хитрощі не зрівняються з ефектом від зменшення швидкості. Саме цей метод дозволив Chevrolet продемонструвати унікальний результат.
Фахівці зазначають, що подібна практика малоймовірна у повсякденному житті, адже повільна їзда створює дискомфорт. Водночас для тих, хто прагне максимальної економії, простий рецепт очевидний — легше натискати на педаль акселератора.
