ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Як швидкість впливає на запас ходу електромобіля: поради водіям

Як вдалося Chevrolet подолати понад 1000 км без зарядки? Відповідь криється у простій формулі опору повітря.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pexels

Chevrolet Silverado EV подолав понад 1000 кілометрів на одному заряді. Секрет рекордного пробігу виявився простим — електромобіль рухався на стабільно низькій швидкості, що дозволило значно зменшити витрати енергії.

Про це пише Jalopnik.

Журналісти пояснюють, що причина криється у фізиці. Головним фактором є аеродинамічний опір, який залежить від коефіцієнта обтічності та швидкості. Саме швидкість відіграє вирішальну роль: подвоєння швидкості збільшує опір у чотири рази. Це означає, що чим повільніше рухається автомобіль, тим менше енергії він витрачає.

Автовиробники постійно намагаються знизити коефіцієнт аеродинамічного опору своїх моделей, проте жодні інженерні хитрощі не зрівняються з ефектом від зменшення швидкості. Саме цей метод дозволив Chevrolet продемонструвати унікальний результат.

Фахівці зазначають, що подібна практика малоймовірна у повсякденному житті, адже повільна їзда створює дискомфорт. Водночас для тих, хто прагне максимальної економії, простий рецепт очевидний — легше натискати на педаль акселератора.

Нагадаємо, висока репутація автомобільного бренду не завжди гарантує бездоганну надійність. Навіть відомі моделі з хорошою історією можуть стати джерелом постійних проблем і витрат. Тому ми писали, про рейтинг автомобільних моделей з частими поломками.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie