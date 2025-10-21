Як швидко алкоголь виводиться з організму: коли можна сідати за кермо після вечірки

Алкотестер показує кількість алкоголю у видиху людини / © Національна поліція України

В Україні закон строго регламентує допустимий рівень алкоголю для водіїв: не більше 0,2 мг на літр видихуваного повітря. Перевищення цього показника трактується як стан сп’яніння і карається штрафом та позбавленням водійських прав. Оскільки жодні «народні» засоби не можуть прибрати залишки етанолу з крові, організму потрібен лише час, щоб повністю вивести продукти його розпаду.

Про це пише профільне видання AmperCar.

Час виведення алкоголю та оманливе відчуття тверезості

Точний час, необхідний для повного очищення організму, залежить від багатьох індивідуальних факторів, включаючи вагу, вік, кількість випитого і навіть стан печінки.

Фахівці наводять середні показники часу, необхідного для перероблення популярних напоїв:

100 грамів горілки — від 5 до 7 годин.

бокал вина — близько трьох годин.

пляшка пива — не менше двох годин.

При цьому важливо розуміти, що жирна їжа, вжита перед застіллям, лише уповільнює процес всмоктування спирту, що може створити оманливе відчуття відносної тверезості. Однак жири не знижують кінцеву концентрацію алкоголю в крові — організм все одно отримує ту саму дозу, але засвоює її трохи пізніше.

«У середньому на перероблення 100 грамів горілки потрібно від 5 до 7 годин, бокала вина — близько трьох, а пляшки пива — не менше двох годин. Якщо випито більше, час збільшується пропорційно», — зазначає видання.

Що дійсно допоможе прискорити відновлення

Ні кава, ні холодний душ не здатні вивести алкоголь із крові, але деякі дії можуть трохи прискорити природні процеси відновлення.

Підготовка до застілля та чиста вода. Їжа перед вживанням спиртного (особливо жирні або білкові страви, як-от м’ясо чи горіхи) сповільнить засвоєння етанолу. Також корисно за годину до свята випити символічну дозу легкого напою, щоб організм почав виробляти ферменти, що розщеплюють алкоголь. Найкращим помічником є звичайна чиста вода, яку варто пити до та під час застілля, щоб знизити концентрацію спирту в крові. Сон і свіже повітря. Найефективнішим засобом для прискорення очищення організму є сон. Під час сну тіло активно переробляє та виводить залишки спирту. Після пробудження фахівці рекомендують прийняти контрастний душ для прискорення кровообігу та обміну речовин, а також вирушити на прогулянку на свіжому повітрі.

У середньому, щоб повністю протверезіти та прийти в норму після застілля, потрібно 12–14 годин. Однак, враховуючи, що навіть після обнулення алкотестера можуть зберігатися такі наслідки, як сонливість, головний біль та уповільнена реакція, лікарі настійно рекомендують не сідати за кермо щонайменше 24 години після вживання спиртного.

Нагадаємо, завдяки британським вченим людство може позбутися похмілля назавжди завдяки безпечному заміннику алкоголю. У Великій Британії готують до запуску унікальну альтернативу звичним напоям — молекулу Alcarelle, яка імітує «винний кайф», але без похмілля, токсичності та ризику залежності.