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Як швидко охолодити кермо і сидіння в авто влітку - лайфгаки
Навіть за відсутності кондиціонера можна ефективно охолодити салон, застосувавши прості підручні засоби.
Влітку сонце нерідко перетворює салон автомобіля на справжню піч, особливо якщо машина довго стоїть на відкритому просторі без тіні. Вже за 10-15 хвилин під прямими променями температура всередині автомобіля може піднятися вище 50 градусів за Цельсієм. Особливо сильно нагріваються такі елементи інтер’єру, як кермо та сидіння, що створює серйозний дискомфорт для водія і навіть може пошкодити обшивку або електронні компоненти.
Про це пише ТВОЯ МАШИНА.
В чому полягає проблема
Коли автомобіль довго стоїть під палючим сонцем, кермо нагрівається настільки, що торкатися його навіть через тканину стає неприємно, а іноді й боляче. Сидіння з еко-шкіри чи темної тканини стають справжніми «гарячими плитами», які ускладнюють комфортне пересування. Аналогічно перегріваються ручка перемикання передач і центральна консоль, що загалом знижує якість перебування в салоні.
Крім очевидного дискомфорту, такі умови можуть привести до появи мікротріщин на обшивці та збільшити ризик перегріву електронних пристроїв автомобіля.
Інтернет-портал Pixel Inform поділився практичним способом, який уже отримав позитивні відгуки від багатьох водіїв. Для цього не потрібно купувати дорогі пристрої чи використовувати спеціальне обладнання — достатньо мати під рукою прості речі.
Що знадобиться
Звичайний махровий рушник або серветка з мікрофібри;
Пляшка з водою та розпилювачем, яку легко придбати у супермаркеті чи автомобільному магазині.
Покрокова інструкція:
Злегка зволожте рушник, щоб він був вологим, але не мокрим;
Протріть ним гарячі поверхні керма, сидінь і ручки КПП;
Зачекайте кілька хвилин, поки волога випарується — під час випаровування тепло поглинається, що дає ефект швидкого охолодження.
Цей спосіб працює на основі природного фізичного процесу — випаровування води забирає зайве тепло, що миттєво полегшує ситуацію з перегрівом елементів салону.
Інші способи захисту від спеки
Крім описаного методу, існують й інші варіанти, які допоможуть знизити температуру в автомобілі:
Вологі серветки для салону, які зручно зберігати в машині — вони не залишають плям і ідеально підходять для очищення пластику та шкірозамінника;
Покривала або спеціальні накидки на сидіння світлих відтінків, що не поглинають сонячне тепло;
Сонцезахисні екрани, встановлені на лобове скло, здатні знизити внутрішню температуру салону на 10-15 градусів, якщо авто паркується на відкритому сонці.
Автомобільні експерти радять під час літнього періоду завжди мати у салоні невелику пляшку з розпилювачем води, яка стане в пригоді не лише для охолодження керма та сидінь, а й для миттєвого видалення пилу;
Перед поїздкою відкрити всі дверцята на кілька хвилин, щоб гаряче повітря змогло вийти з салону;
Якщо є можливість, паркувати автомобіль у тіні або ставити його передньою частиною в напрямку, протилежному до сонця.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спекотне літо створює не лише дискомфорт для водіїв, а й серйозну загрозу для автомобіля. Високі температури можуть пошкодити лакофарбове покриття, перегріти двигун, зруйнувати акумулятор і спричинити інші несподівані проблеми.