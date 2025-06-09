Автомобіль / © Freepik

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Влітку сонце нерідко перетворює салон автомобіля на справжню піч, особливо якщо машина довго стоїть на відкритому просторі без тіні. Вже за 10-15 хвилин під прямими променями температура всередині автомобіля може піднятися вище 50 градусів за Цельсієм. Особливо сильно нагріваються такі елементи інтер’єру, як кермо та сидіння, що створює серйозний дискомфорт для водія і навіть може пошкодити обшивку або електронні компоненти.

Про це пише ТВОЯ МАШИНА.

В чому полягає проблема

Коли автомобіль довго стоїть під палючим сонцем, кермо нагрівається настільки, що торкатися його навіть через тканину стає неприємно, а іноді й боляче. Сидіння з еко-шкіри чи темної тканини стають справжніми «гарячими плитами», які ускладнюють комфортне пересування. Аналогічно перегріваються ручка перемикання передач і центральна консоль, що загалом знижує якість перебування в салоні.

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Крім очевидного дискомфорту, такі умови можуть привести до появи мікротріщин на обшивці та збільшити ризик перегріву електронних пристроїв автомобіля.

Інтернет-портал Pixel Inform поділився практичним способом, який уже отримав позитивні відгуки від багатьох водіїв. Для цього не потрібно купувати дорогі пристрої чи використовувати спеціальне обладнання — достатньо мати під рукою прості речі.

Що знадобиться

Звичайний махровий рушник або серветка з мікрофібри;

Пляшка з водою та розпилювачем, яку легко придбати у супермаркеті чи автомобільному магазині.

Покрокова інструкція:

Злегка зволожте рушник, щоб він був вологим, але не мокрим;

Протріть ним гарячі поверхні керма, сидінь і ручки КПП;

Зачекайте кілька хвилин, поки волога випарується — під час випаровування тепло поглинається, що дає ефект швидкого охолодження.

Цей спосіб працює на основі природного фізичного процесу — випаровування води забирає зайве тепло, що миттєво полегшує ситуацію з перегрівом елементів салону.

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Інші способи захисту від спеки

Крім описаного методу, існують й інші варіанти, які допоможуть знизити температуру в автомобілі:

Вологі серветки для салону, які зручно зберігати в машині — вони не залишають плям і ідеально підходять для очищення пластику та шкірозамінника;

Покривала або спеціальні накидки на сидіння світлих відтінків, що не поглинають сонячне тепло;

Сонцезахисні екрани, встановлені на лобове скло, здатні знизити внутрішню температуру салону на 10-15 градусів, якщо авто паркується на відкритому сонці.

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Автомобільні експерти радять під час літнього періоду завжди мати у салоні невелику пляшку з розпилювачем води, яка стане в пригоді не лише для охолодження керма та сидінь, а й для миттєвого видалення пилу;

Перед поїздкою відкрити всі дверцята на кілька хвилин, щоб гаряче повітря змогло вийти з салону;

Якщо є можливість, паркувати автомобіль у тіні або ставити його передньою частиною в напрямку, протилежному до сонця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спекотне літо створює не лише дискомфорт для водіїв, а й серйозну загрозу для автомобіля. Високі температури можуть пошкодити лакофарбове покриття, перегріти двигун, зруйнувати акумулятор і спричинити інші несподівані проблеми.

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