Як швидко позбутися запотівання на вікнах машини: експерти назвали дієвий лайфгак

Лобове скло / © pexels.com

З настанням холодів кожен водій стикається з проблемою конденсату на вікнах. Різниця температур між теплим салоном та крижаним повітрям ззовні призводить до осідання вологи на склі, що суттєво погіршує видимість і затримує початок поїздки. Однак, як стверджують експерти, вирішити цю проблему можна без дорогої автохімії.

Про це пише Express.

Фахівці пропонують простий та бюджетний спосіб створення захисного шару на склі, використовуючи інгредієнти, які є майже в кожному домі. Основою засобу є звичайний білий оцет.

Експерти компанії Loco Windows Fascias рекомендують наступний рецепт:

2 склянки води та 2 склянки білого оцту (пропорція 1:1).

Змішати компоненти в ємності (сумарно вийде близько 1 літра розчину).

Нанести суміш на внутрішню поверхню вікон за допомогою розпилювача або м’якої тканини та дати повністю висохнути.

Оцет створює на поверхні скла невидимий бар’єр, який перешкоджає утворенню конденсату.

Як посилити ефект

Щоб зробити засіб ще ефективнішим, професіонали з Cardiff Window Cleaner Ltd радять удосконалити формулу. До суміші води та оцту варто додати кілька крапель рідкого мила для посуду.

Оцет виступає як захисний бар’єр. А мило містить поверхнево-активні речовини, які знижують поверхневий натяг води. Це не дозволяє краплям вологи чіплятися за скло, змушуючи їх або випаровуватися, або стікати, залишаючи вікно прозорим.

Окрім обробки скла, експерти наголошують на важливості правильного регулювання мікроклімату в салоні. Найшвидший спосіб прибрати вологу — одночасно увімкнути обігрівач та кондиціонер. Кондиціонер підсушує повітря, а тепле обдування нагріває скло, що прибирає конденсат за лічені хвилини. Також корисно короткочасно провітрювати салон перед поїздкою.

Для пасивної боротьби з вологою водіям радять розмістити в салоні прості абсорбенти:

Саше із силікагелем (можна знайти у коробках зі взуттям).

Використані та висушені чайні пакетики.

Шкарпетку, наповнену наповнювачем для котячого туалету (на основі силікагелю).

Ці прості методи допоможуть підтримувати сухість повітря в автомобілі та забезпечать безпечну видимість на дорозі.

Нагадаємо, фахівці сервісних центрів попереджають, що морози підвищують навантаження на ключові вузли автомобіля. Через загущення рідини в амортизаторах підвіска працює жорсткіше, що прискорює зношування гумових і ущільнювальних елементів. Найбільше ризикують авто, які взимку використовують для коротких поїздок: двигун не встигає прогрітися, швидше зношується олива, а акумулятор не відновлює заряд.

У холодну пору також зростає навантаження на електросистему, а проблеми можуть виникати через стан АКБ, пальне та технічні рідини, тому водіям радять регулярно перевіряти їх і готувати авто до низьких температур.