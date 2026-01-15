ТСН у соціальних мережах

Як швидко розморозити лобове скло: бюджетний спосіб з TikTok сколихнув Мережу

Простий і дешевий спосіб видалити лід з авто без скребка: гарячий пакет для сендвічів. Користувачі TikTok поділилися результатами та обговорюють безпеку методу.

Віра Хмельницька
TikTok користувач показав бюджетний спосіб швидко очистити лобове скло від льоду за допомогою пакета з гарячою водою / © Фото з відкритих джерел

Користувач TikTok показав бюджетний спосіб швидко позбутися льоду на лобовому склі автомобіля — за допомогою звичайного пакета і води. Відео стало вірусним, але розділило думки глядачів.

Про це повідомляє Mirror.

У холодні зимові ранки очищення льоду з лобового скла може бути справжнім випробуванням. Однак користувач соцмережі з ніком dad.hacks0 запропонував просте рішення, яке, за його словами, дозволяє впоратися з обледенінням буквально за хвилину.

У відео, знятому під пісню Ice Ice Baby Ваніли Айс, чоловік жартує, що «зішкрібати лід — це для аматорів».

«Дозвольте показати, як ми робимо це в dad hack HQ», — каже він.

Суть методу проста

Користувач пропонує наповнити міцний харчовий пакет гарячою (але не киплячою) водою і провести ним по замерзлому лобовому склу — лід швидко розтане без жодного зішкрібання.

Автор пояснив, що цей спосіб допомагає уникнути подряпин на склі та економить час.

«Замість того щоб дряпати скло, як у 2005 році, спробуйте креативний і дешевий спосіб розморожування», — каже він.

За словами dad.hacks0, одного пакета з водою вистачило, щоб очистити лобове скло і водійське вікно менш ніж за хвилину.

Багато користувачів підтримали ідею та поділилися власними лайфхаками. Дехто, наприклад, зізнався, що використовує теплу воду у пластиковій пляшці.

Критика користувачів

Водночас метод викликав і критику. Один із коментаторів застеріг, що такий спосіб може пошкодити скло через термічний удар. У відповідь автор лайфгаку наголосив, що використовує саме гарячу, а не киплячу воду. Однак опоненти не погодилися, мовляв, різкий перепад температур усе одно може призвести до мікротріщин.

Попри суперечки, дехто зазначив, що користується подібним методом уже багато років і жодних проблем зі склом не мав.

Водночас автомобільні експерти радять дотримуватися класичних правил розморожування: увімкнути обдув і кондиціонер, очистити сніг щіткою та використовувати скребок або спеціальний розморожувач, не виїжджаючи на дорогу, доки скло повністю не очиститься.

Нагадаємо, є ще один спосіб миттєвого розморожування лобового скла. Цей дієвий лайфгак схвалили водії.

Також щоденному очищенню машини від шару льоду можна запогіти. І досвідчені водії знають як.

Дата публікації
