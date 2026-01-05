Як швидко розморозити лобове скло та не пошкодити авто: дієві поради

Авто взимку / © ТСН

У зимовий період українські водії щодня стикаються з проблемою обмерзлого лобового скла. Експерти дали п’ять ефективних порад, як швидко та безпечно видалити лід і підготувати авто до виїзду.

Про це розповіли фахівці порталу «Твоя МАШИНА«.

Замість того щоб витрачати час на неефективне скреблення льоду, експерти рекомендують застосовувати перевірені способи, які скорочують час підготовки автомобіля та зменшують ризик пошкодження скла.

Поступовий прогрів повітрям

Перш за все слід завести авто та включити обдув вікон. Важливо уникати різкого температурного стрибка: потік розпеченого повітря одразу на скло може спричинити його тріщини. Інтенсивність обігріву слід збільшувати поступово.

Професійна автохімія

Магазинні дефростери на спиртовій основі швидко розчиняють лід, після чого залишки легко прибираються двірниками. Це один із найменш енерговитратних способів.

Саморобний спиртовий спрей

Якщо готового засобу немає, можна зробити розчин із спирту та води. Склад знижує температуру замерзання рідини на склі і миттєво звільняє його від криги.

Сольовий метод

Розчин солі у воді здатний розтопити лід, але його слід використовувати обережно: сіль пошкоджує метал та фарбу. Після обробки поверхню потрібно насухо витерти, щоб уникнути корозії.

Термопакет

Для тих, хто уникає хімії, ефективним є метод з теплим (не кип’яченим) водяним пакетом. Прогрівання скляної поверхні делікатним теплом м’яко розтоплює лід, не створюючи ризику тріщин.

Фахівці наголошують, що правильне поєднання безпечних методів дозволяє водіям швидко підготувати автомобіль до руху навіть у сильні морози, мінімізуючи ризики для скла та лакофарбового покриття.

