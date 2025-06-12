Свідоцтво про реєстрацію машини — як відновити / © Getty Images

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Для відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію автомобіля чи іншого транспортного засобу необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні, незалежно від місця реєстрації.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Які документи слід мати для відновлення свідоцтва — список

Перед зверненням до сервісного центру підготуйте:

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паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

«Якщо власник автомобіля не має можливості особисто звернутись до сервісного центру МВС, це може зробити уповноважена особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності», — кажуть в МВС.

Скільки коштує послуга з відновлення свідоцтва про реєстрацію авто

Послуга надається у день звернення та триває близько 30 хвилин. Орієнтовна вартість — 1240 грн.

Також під час перереєстрації транспортного засобу власник може замовити електронне свідоцтво без виготовлення на пластиковому бланку.

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