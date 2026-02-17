Як швидко зробити салон авто теплим у люті морози - допоможе чудодійна кнопка

Зима / © ТСН

Автолюбитель та колишній продавець машин поділився порадами щодо того, як одна часто забута кнопка може допомогти швидше прогріти автомобіль цієї зими.

Про це пише видання Експерт.

Користувач TikTok із ніком Capturing Cars у своєму новому відео розповів про основні кроки, які слід виконати для швидкого прогріву авто. «Чи знаєте ви, як найкраще якомога швидше прогріти машину в ці зимові місяці?» — запитав він своїх підписників.

Перший крок

Експерт радить максимально підвищити температуру у автомобілі, незалежно від того, чи є окремі регулятори для кожного сидіння, чи лише один загальний. Він пояснив: «Спочатку встановіть максимальну температуру».

Другий крок

Необхідно активувати вентилятори на середній режим. Автомобільний експерт порадив налаштувати потік повітря так, щоб він спрямовувався в салон автомобіля для швидшого прогріву. Цього можна досягти, натиснувши кнопку, яка зазвичай зображує людину, що сидить, з різними стрілками, спрямованими на неї.

Третій крок

Найважливішим є активація кнопки рециркуляції повітря. Часто забута кнопка має значок, що нагадує автомобіль зі стрілкою всередині, або у деяких автомобілях виглядає як повзунок. Вона забезпечує рециркуляцію нагрітого повітря, що циркулює в салоні, замість втягування холодного повітря ззовні. Експерт зазначив: «Наступне, що вам потрібно зробити, це один з найважливіших кроків, а саме натиснути цю кнопку».

Наступні дії

Після цього початкового періоду слід увімкнути систему кондиціонування повітря. Хоча багато хто вважає, що кондиціонер призначений виключно для спекотної погоди, він також надзвичайно ефективний для прогріву автомобіля.

Коли температура в салоні досягне комфортного рівня, експерт радить знову перемкнути систему на подачу свіжого зовнішнього повітря, щоб підтримувати якість повітря всередині автомобіля.

