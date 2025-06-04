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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Як спека вбиває авто: 5 несподіваних загроз для машини

Літо — не менш небезпечний сезон для авто, ніж зима. Висока температура може вивести з ладу двигун і навіть акумулятор.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авто

Авто / © Pixabay

Зима з її морозами, снігом і солю часто вважається головним ворогом автомобіля. Але насправді літня спека може бути набагато небезпечнішою — вона «душить» двигун, випалює фарбу і висушує акумулятор, причому непомітно.

Про це повідомило видання «SUV News».

Перш за все страждає система охолодження двигуна — під впливом спеки вона працює менш ефективно. Особливо небезпечні затори з увімкненим кондиціонером, коли мотор перебуває під максимальним навантаженням, але не рухається.

Кондиціонер у спеку функціонує на межі своїх можливостей. Постійна робота компресора підвищує ризик його перегріву, особливо якщо в системі недостатньо холодоагенту або забруднений радіатор.

Пил і пісок також завдають значної шкоди — вони засмічують фільтри, порушують роботу датчиків і навіть руйнують лакофарбове покриття кузова, тому мити автомобіль у спеку рекомендується хоча б раз на тиждень.

Високі температури негативно впливають і на акумулятор — випаровування електроліту призводить до окислення контактів і швидшої втрати місткості батареї.

Також моторне масло, хоч і термостійке, під час тривалого нагрівання окислюється швидше, втрачаючи захисні властивості і прискорюючи зношення двигуна.

Раніше ми писали, чи варто вимикати двигун, щоб економити паливо.

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