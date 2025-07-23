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Як сидіти за кермом, щоб вижити: поради, які можуть врятувати життя
Неправильна відстань до керма може обернутися травмами або втомою вже через 15 хвилин.
Ви досі орієнтуєтеся на «правило 25 сантиметрів» між грудьми та кермом? Здається, варто переглянути цю звичку. Професійні гонщики та експерти з безпеки розвінчали міф про універсальну посадку — і пояснили, чому вона може бути не просто незручною, а небезпечною.
Про це пише Jalopnik.
За словами фахівців, ключ до правильної пози — у налаштуванні сидіння під себе. Сидіть прямо, витягніть руки вперед і розмістіть зап’ястя на верхній частині керма — саме так ви зможете зберегти контроль над автомобілем без перевантаження м’язів. Лікті мають бути трохи зігнутими, а плечі — притиснутими до спинки.
Важливий нюанс — подушки безпеки. При зіткненні вони розкриваються зі швидкістю понад 300 км/год. Якщо сидіти занадто близько, пристрій, покликаний рятувати життя, може завдати серйозних травм — від переломів до опіків. Особливо небезпечними є сумнозвісні подушки Takata, які в деяких авто можуть перетворитися на справжню шрапнель.
Також варто звернути увагу на кут нахилу керма. У сучасних авто він має бути спрямований на грудну клітку, а не на обличчя. Такий підхід мінімізує ризик під час аварії. У старих автомобілях все складніше — там кермо часто встановлено під «автобусним» кутом, як у класичних Ferrari.
Підсумок один: універсальних порад не існує. Налаштування посадки — справа індивідуальна, але критично важлива для вашої безпеки. Не ігноруйте цей аспект — він може зберегти вам не лише комфорт, а й життя.
Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.