Як сидіти за кермом, щоб вижити: поради, які можуть врятувати життя

Водій за кермом / © pixabay.com

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Ви досі орієнтуєтеся на «правило 25 сантиметрів» між грудьми та кермом? Здається, варто переглянути цю звичку. Професійні гонщики та експерти з безпеки розвінчали міф про універсальну посадку — і пояснили, чому вона може бути не просто незручною, а небезпечною.

Про це пише Jalopnik.

За словами фахівців, ключ до правильної пози — у налаштуванні сидіння під себе. Сидіть прямо, витягніть руки вперед і розмістіть зап’ястя на верхній частині керма — саме так ви зможете зберегти контроль над автомобілем без перевантаження м’язів. Лікті мають бути трохи зігнутими, а плечі — притиснутими до спинки.

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Важливий нюанс — подушки безпеки. При зіткненні вони розкриваються зі швидкістю понад 300 км/год. Якщо сидіти занадто близько, пристрій, покликаний рятувати життя, може завдати серйозних травм — від переломів до опіків. Особливо небезпечними є сумнозвісні подушки Takata, які в деяких авто можуть перетворитися на справжню шрапнель.

Також варто звернути увагу на кут нахилу керма. У сучасних авто він має бути спрямований на грудну клітку, а не на обличчя. Такий підхід мінімізує ризик під час аварії. У старих автомобілях все складніше — там кермо часто встановлено під «автобусним» кутом, як у класичних Ferrari.

Підсумок один: універсальних порад не існує. Налаштування посадки — справа індивідуальна, але критично важлива для вашої безпеки. Не ігноруйте цей аспект — він може зберегти вам не лише комфорт, а й життя.

Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.

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