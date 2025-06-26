ТСН у соціальних мережах

Як уберегти автомобіль від пошкоджень під час граду — поради водіям

Водіям варто заздалегідь готуватися до негоди — навіть прості речі можуть врятувати машину.

Автомобіль

Автомобіль / © Pexels

Негода влітку — не рідкість, і навіть невеликий град здатний завдати шкоди автомобілю. Вм’ятини на капоті, даху чи багажнику можуть з’явитися за лічені хвилини, якщо не вжити простих заходів захисту.

Про це пише Wheel.News.

Найефективніший спосіб — використання спеціального тенту зі спіненого матеріалу товщиною близько 4 мм. Такий чохол оснащений амортизаційним шаром, ременями для фіксації та вентиляційними отворами. Його вага — до 4 кг, а в складеному вигляді він легко поміщається в сумку.

Якщо у вас немає професійного тенту, можна скористатися підручними матеріалами: ковдрами, килимками, туристичними матами, пледами або навіть товстим картоном. Вони накриваються на капот і дах, після чого закріплюються мотузками або стрічками. Це допоможе пом’якшити удар граду та зберегти кузов у цілості.

Перед поїздкою за місто доцільно покласти в багажник кілька таких речей, аби бути готовим до раптової негоди.

У спекотну погоду, коли укриття немає, рекомендується паркувати авто в тіні. Це дозволяє зменшити перегрів кузова та захищає лакофарбове покриття від згубного впливу ультрафіолету.

Завчасне планування і прості засоби можуть зберегти не лише зовнішній вигляд авто, а й ваш бюджет — адже ремонт пошкоджень від граду часто обходиться недешево.

Нагадаємо, останнім часом чимало китайських автовиробників, які вийшли на український ринок, дозволяють заправляти свої автомобілі бензином марки А-92. Це приваблює покупців, адже пальне дешевше, що дозволяє заощадити на експлуатації. Проте фахівці попереджають: такий компроміс може обернутися дорогою помилкою.

