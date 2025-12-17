Як обрати вживане авто з дешевим утриманням - поради експертів

СТО / © pixabay.com

Купівля автомобіля на вторинному ринку може суттєво заощадити кошти, однак помилка у виборі здатна перетворити вигідну угоду на постійне джерело витрат. Фахівці радять звертати увагу не лише на ціну, а й на майбутні витрати на утримання авто.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА«.

Експерти зазначають, що бажання заощадити часто змушує покупців звертатися до вторинного ринку, однак саме там приховується найбільше ризиків. Однією з головних умов безпечної покупки є реальний технічний стан автомобіля.

За словами спеціалістів автосервісу, великий пробіг сам по собі не є вироком, якщо машина регулярно обслуговувалася і має підтверджену сервісну історію. Натомість автомобілі з пробігом понад 200 тисяч кілометрів без документального підтвердження обслуговування можуть вимагати значних вкладень одразу після купівлі.

Фахівці радять не покладатися виключно на власний досвід під час огляду автомобіля. Якщо покупець не має достатніх технічних знань, оптимальним варіантом є залучення знайомого механіка або проведення повноцінної діагностики на СТО. Витрати на перевірку, за словами експертів, у будь-якому разі будуть значно меншими, ніж подальший ремонт прихованих несправностей.

Окрему увагу радять приділяти технічній складності автомобіля. Турбовані двигуни, варіаторні та роботизовані коробки передач можуть виглядати привабливо за ціною, однак їх ремонт і обслуговування є дорогими.

Саме тому власники таких авто часто продають їх зі знижками. Для тих, хто шукає надійний і недорогий в експлуатації транспорт, фахівці рекомендують обирати машини з атмосферними двигунами та механічною коробкою передач.

Також важливо заздалегідь прорахувати регулярні витрати після покупки. Йдеться не лише про витрати пального, а й про споживання моторної оливи, вартість фільтрів, ременів та інших розхідників. Експерти застерігають: інколи доступна ціна автомобіля приховує надто дороге щоденне утримання, що швидко нівелює початкову економію.

Окремим фактором, який безпосередньо впливає на довговічність автомобіля, є стиль водіння. Навіть найнадійніша модель не витримає агресивної експлуатації та ігнорування базових правил догляду. Плавна їзда, прогрів двигуна в холодну пору року, своєчасне технічне обслуговування та швидке реагування на незначні несправності значно подовжують ресурс авто.

Що стосується брендів, то, за статистикою, найменш вибагливими до обслуговування залишаються автомобілі японських та корейських виробників. Запчастини до них широко доступні на ринку, а їхня вартість, як правило, не є критичною для бюджету власника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як вигідно придбати вживаний автомобіль, включаючи визначення бюджету, ретельну перевірку історії за VIN-кодом.