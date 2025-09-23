Як уникнути евакуації авто: поради водіям

Автомобіль / © УНІАН

В українських містах евакуація автомобілів залишається поширеним явищем: машину, залишену на зупинці громадського транспорту або з порушенням правил проїзду, можуть перемістити на штрафмайданчик менш ніж за пів години. Повернення транспортного засобу обходиться власнику щонайменше у кілька тисяч гривень.

Про це пише видання SUV News.

За словами представників патрульної поліції, водії нерідко намагаються уникнути евакуації, використовуючи неформальні методи.

Пасажир у салоні

Один із найбільш поширених способів — залишити в машині людину. Закон прямо забороняє евакуацію автомобіля, всередині якого перебуває пасажир.

«У таких випадках екіпаж просто фіксує порушення, але чекати, доки людина вийде, ніхто не буде», — пояснив інспектор у Києві.

Ланцюги та замки

Інший метод передбачає використання металевих ланцюгів із замком, якими водії фіксують колеса до дерева чи стовпа.

За словами патрульних, «на такі маніпуляції екіпаж витрачати час не хоче», хоча формально поліція має право демонтувати захист.

«Антиевакуатори»

Деякі водії встановлюють сталеві накладки на колеса, що унеможливлюють завантаження машини на платформу. Такі пристрої найчастіше використовують таксисти, які ризикують зупинятися у заборонених місцях.

Міфи, що не працюють

Раніше популярним вважався спосіб паркувати авто з викрученим кермом. Проте сучасні евакуатори здатні підіймати автомобілі навіть із бордюру чи щільного ряду.

Автоюрист Сергій Лисенко наголосив: «Краще не покладатися на хитрощі. Водій може уникнути евакуації лише тоді, коли взагалі не порушує правил».