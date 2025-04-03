Як уникнути несправностей через підвищену вологість: поради автомобілістам

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Надмірна вологість у міжсезоння створює проблеми не тільки людям, а й автомобілям. Зокрема, у зоні ризику машини із чималим пробігом. Волога може проникати у найдрібніші щілини, пошкоджувати електрику, викликати корозію та створювати інші неприємності.

Де саме накопичується волога та як цьому запобігти — розповів ZUBR.

Салон

Через підвищену вологість у салоні авто може утворюватися пліснява на оббивці, пластику та кермі. Причина може критися у негерметичних ущільнювачах або мокрих речах у салоні.

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“Щоб уникнути проблем, не зберігайте всередині зайвий одяг, мокрі парасольки чи взуття, а також регулярно провітрюйте авто”, — радять автомобілістам.

Електропроводка

Як пояснюють автомеханіки, гумові ущільнювачі на штекерах з часом втрачають еластичність, а це призводить до окислення контактів. В результаті маємо перебої в роботі електросистем, відмова окремих функцій або навіть коротке замикання.

“Рішення — регулярне очищення контактів та обробка їх спеціальними засобами”, — написали у ZUBR.

Свічкові дроти

Такі елементи є не у всіх сучасних авто, проте у разі присутності мають бути чистими та в гарному стані.

“Волога знижує ізоляційні властивості, через що іскра “тікає” не туди, куди треба, а двигун починає працювати з перебоями”, — пояснили фахівці.

Електронні модулі

Волога може проникати всередину електронних блоків через пошкоджені корпуси або роз’єми. Це здатне викликати помилки у роботі двигуна, трансмісії чи інших важливих систем.

“Якщо автомобіль не новий, варто перевірити стан модулів у сервісі та запобігти можливим несправностям”, — підкреслює автор статті.

Гальмівна система

Гальмівна рідина вбирає вологу з повітря, що знижує її ефективність. У критичний момент це може призвести до повної втрати гальм.

“Слід змінювати рідину відповідно до рекомендацій виробника, зазвичай кожні 3–5 років”, — наголошують спеціалісти.

Корозія кузова

Іржа є вкрай небезпечним явищем, особливо для старих автомобілів, у яких антикорозійний захист уже послаблений. Волога в поєднанні з дрібними пошкодженнями лакофарбового покриття значно прискорює процес руйнування металу.

“Регулярна перевірка стану кузова та обробка проблемних місць допоможуть уникнути серйозних проблем”, — йдеться у матеріалі.

Отже, для уникнення негативних наслідків, варто дотримуватися кількох простих правил:

стежити за герметичністю салону та багажника;

регулярно перевіряти електричні з’єднання та обробляти їх антикорозійними засобами;

своєчасно замінювати гальмівну рідину;

контролювати стан кузова та при необхідності відновлювати антикорозійне покриття.

При наявності проблеми власникам авто слід знайти джерело рідини та усунути проблему. У більшості випадків своєчасна профілактика дозволяє уникнути серйозних несправностей і дорогого ремонту.

Раніше експерт пояснив, як звук гальм сигналізує про несправність.