Як уникнути штрафів і позбавлення прав за водіння у нетверезому вигляді

Перевірка на алкотестері / © Pexels

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В Україні водії, яких затримує поліція за кермування у нетверезому стані, ризикують отримати штраф від 17 000 гривень та позбавлення прав на строк від одного року. Найпоширенішим інструментом для перевірки алкоголю є алкотестер «Драгер». Проте досвідчений автоюрист наголошує, що на підставі лише показів алкотестера не можна автоматично застосовувати покарання.

Про це пише Автотема.

Згідно з українським законодавством, водій має право відмовитися від тестування на алкоголь за допомогою алкотестера «Драгер», не отримавши при цьому санкцій. Відмова не прирівнюється до порушення, але без згоди на перевірку результати тесту не будуть мати юридичної сили.

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Якщо водій відмовляється від тесту на місці, поліцейський повинен запропонувати йому пройти медичну експертизу, яка повинна бути проведена протягом 2 годин після зупинки. Це ж право має водій, якщо результат перевірки на «Драгері» показує, що рівень алкоголю в крові перевищує дозволену норму.

Якщо водій упевнений у своїй тверезості, тест на алкотестері може бути швидким та ефективним методом перевірки, що займає не більше 10 хвилин і дозволяє уникнути медичного огляду. Результати перевірки фіксуються в акті, а у разі незгоди з показниками тесту водій може пройти додаткову медичну перевірку, чий висновок буде ключовим для подальших санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки проміле алкоголю дозволено в Україні задля керування авто.