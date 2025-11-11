Як ваші одяг та зачіска можуть спричинити пожежу на АЗС: подробиці

АЗС / © Pixabay

Багато водіїв навіть не підозрюють, що звичний процес заправки несе приховану небезпеку. Експерти застерігають: особливо вразливими є жінки з довгим волоссям та будь-які водії, що носять одяг із синтетичних матеріалів.

Про це пише UA.Motors.

Проблема криється у звичайному терті. Коли волосся або синтетична тканина треться об автомобільні сидіння чи килимки, тіло людини накопичує електричний заряд.

Найнебезпечніший момент — це дотик до металевого заправного пістолета. Саме в цю мить може проскочити іскра. У поєднанні з парами бензину, які завжди присутні на АЗС, навіть маленький розряд стає фатальним.

Варто усвідомлювати: експерти зауважують, що всього чотири літри бензину містять енергію, порівнянну з кількома десятками динамітних шашок. У мережі є чимало відео, де через одну необережну іскру автомобіль спалахує за лічені секунди.

Щоб уникнути трагедії, важливо дотримуватися простих, але критично важливих правил безпеки, про які часто нагадують наліпки на АЗС:

Завжди глушіть двигун.

Не користуйтеся мобільним телефоном і, звісно, не куріть.

Не повертайтеся в салон. Якщо вам конче треба сісти в авто під час заправки, перед тим, як знову взятися за пістолет, обов’язково «розрядіться». Для цього достатньо торкнутися рукою будь-якої металевої частини кузова автомобіля.

Не залишайте пістолет без нагляду і не переливайте паливо.

Уважність та дотримання цих заходів допоможуть уникнути страшної небезпеки та забезпечити безпечну заправку.

Нагадаємо, доливання пального «під зав’язку» може пошкодити систему контролю випаровувань EVAP. Після першого клацання пістолета в баку має залишатися резервний простір для розширення пального та збору парів. Якщо продовжувати заправляти, бензин потрапляє у вентиляційні канали та вугільний абсорбер, поступово руйнуючи його.

Це з часом призводить до появи помилки Check Engine, запаху бензину, складного запуску та підвищеної витрати. Ремонт зазвичай передбачає заміну абсорбера, що може коштувати чимало.