Як ваша манера паркування сигналізує про проблеми з мозком: пояснення невролога

Паркування / © Associated Press

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Незначні зміни у звичках паркування можуть бути раннім сигналом про проблеми з мозком. Доктор Клінт Стіл попередив:, що це може свідчити про початкові стадії деменції, Альцгеймера чи навіть хвороби Паркінсона.

Про це повідомило видання Motorbiscuit.

Просторове сприйняття — це здатність мозку оцінювати відстані та положення тіла в просторі. Коли воно порушується, людина втрачає точність рухів: не може правильно припаркуватися, натикається на меблі, промахується, коли кладе предмети на стіл.

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Якщо людина постійно паркується нерівно, занадто близько до інших машин або наїжджає на розмітку, це може свідчити про порушення просторового сприйняття.

Важливо розрізняти випадкові помилки та систематичні проблеми. Одноразова недбала парковка не є приводом для занепокоєння. Однак, якщо людина, яка раніше паркувалася без проблем, починає регулярно ставити машину криво, це може бути тривожним сигналом. З часом проблеми з розумінням габаритів автомобіля та візуальної оцінки відстані можуть прогресувати.

Стіл переконаний у силі елементарних вправ, особливо коли йдеться про відновлення просторового сприйняття. Його підхід починається з надзвичайно простого завдання: переступання через смужку на підлозі, не дивлячись вниз.

Якщо людина не може виконати цю дію без зорового контролю, це сигналізує про проблеми з просторовою орієнтацією. Такі тренування допомагають відновити зв’язок між тілом і мозком.

Силові вправи також корисні, особливо при ранній деменції. Вони вимагають концентрації та координації, що стимулює мозкову активність. Однак, якщо ваш близький вже має ознаки когнітивних порушень і, наприклад, небезпечно керує авто, варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, вчені назвали звичку, що сприяє швидкому старінню мозку.