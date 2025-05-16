Як відмити лобове скло машини до блиску: простий спосіб

Миття лобового скла автомобіля / © Фото з відкритих джерел

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Власникам автомобілів важливо стежити за тим, щоб машина була доглянутою та охайною.

Найчастіше найбільш трудомісткою частиною для миття авто є лобове скло. Про це пише Pixelinform.

Лобове скло піддається впливу навколишнього середовища, тому може виглядати не найкращим чином. Тому варто знати про простий спосіб, який дозволить самостійно очистити лобове скло до блиску.

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Що це за спосіб

Жодних особливих складнощів виникнути не повинно, оскільки всі необхідні компоненти та пристрої є у ​кожного.

Для початку потрібно в невеликій кількості води розвести трохи гелю для посуду. Постарайтеся досягти появи піни. Обробляємо губку отриманим розчином та починаємо мити наше скло. Далі чекаємо близько п’яти хвилин.

Тим часом у новій воді розводимо трохи рідкого господарського мила. Наносимо склад на губку і знову починаємо мити лобове скло.

Пам’ятайте, що під час обробки сильно тиснути на скло не рекомендується.

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Обдаємо машину водою, щоб змити наші засоби для чищення.

Беремо стандартну ганчірку для прибирання з мікрофібри та ще раз обробляємо поверхню.

Для того щоб лобове скло стало ще більш сяючим, у фіналі його можна відполірувати м’ятою газетою.

Раніше повідомлялось, що рульове колесо в автомобілі може містити більше бактерій, ніж сидіння громадського туалету.

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