Як водіям скинути помилки на панелі приладів самостійно та безкоштовно

Панель приладів в авто / © Pixabay

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Багатьом водіям знайома ситуація: після ремонту авто індикатори на панелі приладів продовжують світитися, хоча проблема вже давно вирішена. У таких випадках зазвичай доводиться звертатися на СТО або користуватись спеціальним діагностичним обладнанням. Проте власник одного з автосервісів поділився простим способом, який дозволяє скинути помилки всього за пів хвилини — і без жодних інструментів.

Про це пише ampercar.com.

Зазвичай автовласники витрачають час і гроші на сервісні центри або ж намагаються «обнулити» систему, знімаючи клеми з акумулятора. Але цей метод не завжди дієвий, особливо для сучасних машин: помилки повертаються одразу після запуску двигуна.

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Натомість є інша техніка, яка дозволяє перезавантажити електронні системи авто.

Як скинути помилки на панелі приладів авто?

Спершу вимкніть усе додаткове обладнання — фари, кондиціонер, магнітолу — щоб знизити навантаження на систему.

Потім вставте ключ у замок запалювання та поверніть його до положення, коли загоряються контрольні лампочки, але не запускайте двигун.

Утримуйте ключ у цьому положенні приблизно 20 секунд — цього часу достатньо, щоб електроніка «перечитала» інформацію з датчиків.

Поверніть ключ у вихідне положення, не виймаючи його, і повторіть процедуру ще раз.

Тепер вийміть ключ, вставте знову і заведіть авто.

Якщо все зроблено правильно, то вже за кілька секунд після запуску мотора помилки на панелі мають зникнути. Цей метод перевірений багатьма водіями Audi, Skoda, Volvo, Chevrolet та інших авто, випущених після 2000 року.

Проте важливо пам’ятати: цей спосіб спрацює лише в тому разі, якщо сама несправність вже усунута, або система дала тимчасовий збій. Він не замінює повноцінну діагностику, а лише допомагає оновити дані в електронному блоці управління.

Звертайте увагу на індикатори: вони можуть сигналізувати про критичні проблеми. До того ж, за новими правилами, деякі несправності можуть стати причиною заборони користування авто — це особливо актуально для власників вживаних машин.

До слова, раніше пояснювалося, що означає, якщо на приладовій панелі з’явився жовтий індикатор перевірки двигуна під час руху авто.