10 важливих правил, які допоможуть вам безпечно керувати автомобілем вночі та запобігти ДТП / © Pixabay

Реклама

Керування автомобілем у темну пору доби є одним із найскладніших випробувань для водія. Знижена видимість, світло зустрічних фар та підвищена втома вимагають особливої уваги та дотримання ключових правил безпеки. Досвідчені водії знають, що ігнорування цих рекомендацій значно збільшує ризик аварій.

Про це йдеться на auto-tsou.

Поради щодо підготовки та візуального контролю

Налаштуйте фари. Перед нічною поїздкою переконайтеся, що ваші фари чисті та світять достатньо яскраво.

Щоб уникнути засліплення від автомобілів позаду, трохи опустіть салонне дзеркало. Це допоможе зберегти контроль над дорогою.

Використовуйте протитуманні фари. Вони покращують видимість не лише у туман, але й у ясну ніч, створюючи додаткове освітлення перед автомобілем.

Захистіть очі. Спеціальні окуляри з антибліковим покриттям значно знижують навантаження на очі від яскравого світла та роблять поїздку комфортнішою.

Тактика водіння та поведінка за кермом

Тримайте дистанцію та не поспішайте. Нічний рух вимагає зменшеної швидкості та збільшеної дистанції до автомобіля, що їде попереду. Це дасть вам більше часу для реакції в непередбачуваній ситуації.

Не дивіться на зустрічні фари. Якщо вас засліпили фари, не дивіться прямо на них. Натомість сфокусуйте погляд на правій стороні дороги, це дозволить уникнути втрати орієнтації.

Зупиняйтеся для відпочинку. Кожні кілька годин робіть зупинки. Легка розминка чи короткий перекус допоможуть відновити концентрацію.

Уникайте небезпечних маршрутів. Плануйте поїздку так, щоб оминати звивисті дороги, особливо з крутими підйомами та спусками.

Будьте готові до несподіванок. Якщо на дорозі з’явилася тварина, різко не гальмуйте та не крутіть кермом. Поступово знижуйте швидкість і почекайте, поки вона покине проїжджу частину.

Мандруйте з попутниками. Тривалі поїздки легше переносити в компанії. Розмова допоможе залишатися бадьорим та уважним.

Нагадаємо, маленька стрілка на панелі приладів автівки — це корисна підказка для водіїв, яку чомусь всі ігнорують.

Реклама

А ще експерти розповіли все про купівлю авто з пробігом. Вони попередили про можливі несправності, які обійдуться дорожче за машину. Адже не всі автомобілі з пробігом варто брати навіть за вигідною ціною. Експерт попередив про ключові ризики для покупців.