Як ви "вбиваєте" своє авто: три головні звички водіїв, що скорочують ресурс сучасних машин

Сучасна автомобільна індустрія відходить від створення «вічних» машин. Виробники відверто чи приховано стимулюють швидшу ротацію моделей та залежність від сервісних центрів. Як результат, попри гучні заяви про технологічність та паливну ефективність, конструкції стають менш стійкими до зносу. Проте, за словами провідного автоексперта, найбільшої шкоди ресурсу автомобіля завдає не завод, а сам власник через свої необачні звички.

Поширена думка, що ділянки з вибоїнами можна проїжджати на великій швидкості без ризику. Насправді ж що вища швидкість, то сильніший удар отримує підвіска: страждають колеса, амортизатори, підшипники та диски. Це спричиняє появу стукотів, вібрацій і, зрештою, необхідність ремонту та додаткових витрат.

Взимку багато водіїв вважають миття автомобіля марною справою, бо бруд і реагенти все одно швидко повертаються. Однак саме вони запускають процеси корозії: сіль і волога пошкоджують фарбу, а подряпини перетворюються на осередки іржі. Забруднення накопичується під гумовими ущільнювачами, у дверних петлях та арках коліс, утримуючи вологу, через що навесні з’являються здуття та руді плями. Регулярна мийка допомагає змивати реагенти та захищає кузов.

Існує й думка, що прогрівати двигун перед поїздкою немає сенсу. Проте цей короткий етап дає змогу мастилу рівномірно розподілитися, створити необхідний тиск і забезпечити належне змащення рухомих деталей. Без прогріву зношування відбувається значно швидше. Лише після досягнення температури близько 90 градусів мотор працює в оптимальному режимі, а поспіх під час старту негативно впливає на його ресурс.

