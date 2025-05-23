Як вибір колонки на АЗС може нашкодити вашому авто: поради від експерта

АЗС / © pixabay.com

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Коли українці вибирають заправку, вони рідко звертають увагу на те, біля якої колонки зупиняються. А дарма: найближчі до в’їзду колонки — найбільш зношені та ризиковані для паливної системи авто.

Про це повідомило видання UAMotors.

Такі колонки на великих АЗС використовують найчастіше, через що їхнє обладнання швидше зношується. Крім того, у резервуарах саме цих колонок накопичується більше осаду та дрібного сміття, яке може потрапити у бак і пошкодити паливний насос або форсунки.

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Особливої обережності потребують старі АЗС у невеликих містечках — через недостатнє обслуговування їхні резервуари часто забруднені. А отримати компенсацію за пошкоджений двигун через неякісне пальне майже неможливо.

Також варто не допускати роботу двигуна «на останніх літрах». Коли палива залишається мінімум, насос перегрівається, а разом із пальним може всмоктувати осад з дна бака, що призводить до засмічення системи.

Важливо своєчасно міняти паливний фільтр — це проста, але ефективна профілактика. Забитий фільтр змушує насос працювати на межі можливостей, що скорочує його ресурс і може спричинити вихід з ладу інжекторів чи форсунок.

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