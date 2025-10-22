Як їзда "на лампочці" може дорого коштувати водієві: подробиці

Автомобіль / © Pixabay

Паливний насос постійно охолоджується бензином. Коли бак майже порожній, він починає всмоктувати повітря, перегрівається та швидко зношується. У старих авто додатковий ризик створюють осади та іржа на дні бака, які засмічують фільтри та насос.

Про це пише Jalopnik.

За оцінками Kelly Blue Book, у США заміна насоса коштує від 390 до 900 доларів.

Сучасні двигуни потребують точного співвідношення бензину та повітря. При низькому рівні пального з’являються пропуски запалювання, ривки та трясіння на холостих обертах. Електронний блок керування намагається компенсувати дефіцит палива, але при мінімальному баку процес детонації може призвести до внутрішніх пошкоджень двигуна.

Частина незгорілого палива потрапляє у вихлопну систему, перегріваючи каталізатор. Руйнування його керамічних елементів — одна з найдорожчих проблем у ремонті автомобіля.

Основні поради водіям

Не доводьте бак до мінімуму — заправляйтеся при рівні близько чверті.

Регулярно міняйте паливний фільтр, щоб захистити насос і форсунки.

Слідкуйте за поведінкою двигуна: стукіт, дим або нерівна робота сигналізують про проблеми з подачею палива.

Нагадаємо, випадковий зрив заправного шланга на АЗС кваліфікується як дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Експерти застерігають, що головна помилка в такій ситуації – втеча з місця події, адже це загрожує не лише штрафом, а й позбавленням водійських прав на строк від одного до півтора року.

Правильний алгоритм дій – негайно зупинитися, викликати поліцію та зафіксувати всі пошкодження для страхової компанії. Відповідальність за ремонт колонки та авто несе водій або його поліс ОСЦПВ. Якщо ж водій залишить місце інциденту, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні збитків.