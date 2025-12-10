ТСН у соціальних мережах

Як за лічені секунди прибрати запотівання лобового скла: лайфгак для автомобілістів

TikTok-користувач поділився порадою, яка взимку стане незамінною для кожного водія.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лобове скло

Лобове скло / © Associated Press

Запотіле лобове скло може бути неймовірно неприємним сюрпризом, особливо коли ви поспішаєте вранці. Керування автомобілем із обмеженим оглядом є небезпечним і може призвести до штрафів. Але експерти стверджують, що в автомобілі існує маловідома комбінація кнопок, яка може значно прискорити процес видалення запотівання.

Про це пише Express.

Експерти зазначають, що під час водіння в дощ лобове скло дуже легко запотіває, що може «вплинути на зір», а «водіння може бути дуже небезпечним». Крім того, вони радять не «протирати руками», тому що таким чином «не вийде відмити».

Натомість, існує набагато ефективніший спосіб.

«Сьогодні я розповім вам один трюк. Щоб прибрати туман, знадобиться лише 10 секунд», — запевнив експерт.

Для швидкого очищення запотілого лобового скла необхідно одночасно активувати три функції:

  1. Увімкнути кнопку кондиціонера (A/C).

  2. Увімкнути зовнішню циркуляцію повітря.

  3. Перемкнути режим обдуву на режим обдуву скла.

Користувач також додав: «Через деякий час запотівання скла зникне. Одночасно увімкніть цей квадрат. Це перемикач обігріву заднього скла».

Автомобільна організація RAC підтверджує цей метод, попереджаючи, що їзда з частково закритим лобовим склом є порушенням закону. RAC радить: «Якщо у вашій машині є кондиціонер, переконайтеся, що він увімкнений».

Хоча один користувач у коментарях зазначив, що цей метод може викликати відчуття «доволі сильного холоду», це невелика ціна за кілька хвилин дискомфорту, що забезпечує безпечне водіння.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.

