- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 2 хв
Як за лічені секунди прибрати запотівання лобового скла: лайфгак для автомобілістів
TikTok-користувач поділився порадою, яка взимку стане незамінною для кожного водія.
Запотіле лобове скло може бути неймовірно неприємним сюрпризом, особливо коли ви поспішаєте вранці. Керування автомобілем із обмеженим оглядом є небезпечним і може призвести до штрафів. Але експерти стверджують, що в автомобілі існує маловідома комбінація кнопок, яка може значно прискорити процес видалення запотівання.
Про це пише Express.
Експерти зазначають, що під час водіння в дощ лобове скло дуже легко запотіває, що може «вплинути на зір», а «водіння може бути дуже небезпечним». Крім того, вони радять не «протирати руками», тому що таким чином «не вийде відмити».
Натомість, існує набагато ефективніший спосіб.
«Сьогодні я розповім вам один трюк. Щоб прибрати туман, знадобиться лише 10 секунд», — запевнив експерт.
Для швидкого очищення запотілого лобового скла необхідно одночасно активувати три функції:
Увімкнути кнопку кондиціонера (A/C).
Увімкнути зовнішню циркуляцію повітря.
Перемкнути режим обдуву на режим обдуву скла.
Користувач також додав: «Через деякий час запотівання скла зникне. Одночасно увімкніть цей квадрат. Це перемикач обігріву заднього скла».
Автомобільна організація RAC підтверджує цей метод, попереджаючи, що їзда з частково закритим лобовим склом є порушенням закону. RAC радить: «Якщо у вашій машині є кондиціонер, переконайтеся, що він увімкнений».
Хоча один користувач у коментарях зазначив, що цей метод може викликати відчуття «доволі сильного холоду», це невелика ціна за кілька хвилин дискомфорту, що забезпечує безпечне водіння.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.