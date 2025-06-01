Як захистити авто від спеки: три ключові поради для літніх поїздок

Автомобіль / © pixabay.com

Реклама

З настанням літа автомобілісти стикаються не лише з приємними поїздками на відпочинок, а й із проблемою перегріву транспортного засобу. Високі температури можуть спричинити зниження комфорту в салоні, а в окремих випадках — і серйозні пошкодження.

Про це пише Автопілот.

Щоб уникнути проблем, експерти рекомендують дотримуватися трьох основних правил.

Реклама

Перше — це паркування у затінку. Залишати машину під прямими променями сонця не лише неприємно для водія, а й шкідливо для автомобіля. Салон швидко нагрівається, що збільшує навантаження на кондиціонер, а також пришвидшує зношення матеріалів оздоблення та лакофарбового покриття. Якщо припаркуватися в тіні неможливо, перед поїздкою обов’язково слід провітрити салон.

Друге — використання сонцезахисних шторок. Вони створюють ефективний бар’єр проти сонячного проміння, що дозволяє знизити температуру всередині авто та зменшити роботу кондиціонера.

І третє — контроль температури двигуна. Якщо датчики свідчать про перегрів, необхідно негайно зупинитися та дати мотору охолонути. Ігнорування цієї проблеми може призвести до серйозних поломок.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете уникнути пошкоджень авто та забезпечити комфортну й безпечну експлуатацію в літню спеку.

Реклама

Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.