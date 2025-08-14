Як захистити новий автомобіль від іржі: поради експертів

Іржа / © Фото з відкритих джерел

Навіть на нових автомобілях нерідко з’являється іржа вже в перші роки експлуатації. Деякі моделі, як Toyota RAV4 2010-2012 років, можуть покриватися рудими плямами після двадцяти тисяч кілометрів пробігу. Причиною цього стають як заводські дефекти, так і неправильне використання антикорозійних засобів.

Про це пише UA.Motors.

Багато власників намагаються захистити кузов спеціальними складами, але сучасні лакофарбові покриття досить тонкі і легко пошкоджуються навіть при простому контакті з тканиною. Полірування в таких випадках не рятує, а відколи від каменів лише пришвидшують появу іржі. Ефективним способом вважається нанесення захисної плівки, проте її потрібно правильно наклеювати.

Особливу увагу варто приділяти днищу авто. Часто при обробці пропускають приховані порожнини, через що першими піддаються корозії пороги, лонжерони та рами. Навіть антикорозійні склади не завжди рятують від проблем. Також слід перевіряти тунелі для карданного валу та глушників, оскільки вплив дорожніх реагентів і солі робить їх вразливими до появи іржі.

Не менш важливим є контроль дренажних отворів у дверях та порогах. Якщо залишити їх необробленими або забрудненими, вода буде шукати інший шлях виходу, що провокує появу корозії всередині кузова. Фахівці радять не лише регулярно наносити захисні склади, а й своєчасно усувати всі осередки іржі, щоб захист був ефективним.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрипіння — це не пошкодження, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожнє парковання або пряму ділянку дороги, — розженіть авто до 60–70 км/год і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.