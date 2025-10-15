Як заощадити на обслуговуванні авто: 10 простих кроків, які збережуть бюджет

Догляд за машиною / © pixabay.com

Регулярне обслуговування автомобіля може серйозно вдарити по кишені, але більшість витрат легко скоротити. Фахівці радять дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть утримувати авто у хорошому стані без зайвих витрат.

Про це повідомило видання the Road.

Своєчасно реагуйте на дрібні несправності

Більшість серйозних поломок починається з незначних симптомів — підтікання мастила, запаху бензину або слабкого звуку стартера. Якщо звернути увагу на ці ознаки одразу, ремонт може обійтися у кілька сотень гривень. Інакше через місяць доведеться замінювати дорогі вузли двигуна.

Купуйте розхідники онлайн

Фільтри, двірники, свічки запалювання чи мастила на українських та іноземних маркетплейсах часто коштують значно дешевше, ніж у сервісах. Важливо перевіряти оригінальний номер запчастини (OEM) і відгуки покупців, щоб уникнути підробок.

Міняйте мастило самостійно

Процедура нескладна, якщо маєте мінімальний набір інструментів. Достатньо каністри оливи, нового фільтра й години часу, щоб зекономити від 500 до 1000 гривень на кожній заміні. На YouTube є чимало покрокових відео для різних моделей авто.

Уникайте мережевих сервісів без нагальної потреби

Такі станції мають комфортну зону очікування та каву, але їхня погодинна ставка часто вдвічі вища, ніж у перевіреного майстра. Один надійний механік, який знає ваше авто, може забезпечити якісне обслуговування за розумну ціну.

Заправляйтеся тільки на перевірених АЗС

Паливо низької якості призводить до перевитрати бензину й пошкодження форсунок та каталізатора. Варто обрати одну-дві перевірені заправки і користуватися лише ними. Різниця у вартості пального компенсується стабільністю та довговічністю роботи двигуна.

Контролюйте тиск у шинах

Занижений тиск спричиняє більшу витрату палива і швидше зношення гуми. Перевіряти його варто раз на два тижні або перед довгими поїздками. У багажнику бажано мати невеликий компресор чи манометр.

Не рушайте на холодному двигуні

Поки мотор не прогрівся, він спалює більше пального і швидше зношується. Після запуску двигуна дайте йому попрацювати 1–2 хвилини на холостих обертах — це продовжить його ресурс і допоможе заощадити пальне.

Використовуйте бонусні програми та кешбек

Багато автосервісів і магазинів запчастин пропонують накопичувальні бонуси або повернення частини витрат у вигляді кешбеку. За рік така економія може скласти кілька тисяч гривень.

Не поспішайте міняти запчастини — ремонтуйте

Багато деталей можна відновити: стартери, генератори, фари, диски, елементи кузова. Ремонт зазвичай у два-три рази дешевший, ніж покупка нової запчастини, а результат не поступається.

Мийте авто регулярно

Бруд, реагенти та сіль поступово руйнують днище, підвіску та гальмівні трубки. Зимою автомобіль варто мити хоча б раз на два тижні, приділяючи увагу нижній частині кузова та аркам коліс. Це проста, але ефективна профілактика корозії.

Нагадаємо, попри те, що сучасні автомобілі мають менший запас міцності, головною причиною їхнього прискореного зношування та поломок є не виробник, а щоденні помилки та згубні звички самих водіїв.