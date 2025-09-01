Як заощадити на пальному: 4 правила для водіїв

Як правильно економити пальне / © iStock

Інструктори та інженери стверджують, що, змінюючи стиль водіння, можна значно знизити витрати пального та продовжити термін служби гальмівної системи.

Про це повідомляє польський інженер Філіп Рашевський зі Szkoła-Auto в інтерв’ю для Interia.

«Вільний хід чи гальмування двигуном — що краще для щоденного водіння? Це питання, яке ставлять собі багато водіїв. Відповідь насправді залежить від конкретної ситуації, умов, автомобіля тощо. Інструктори з водіння радять, що іноді, особливо під час їзди в місті, краще використовувати гальмування двигуном, але поза ним бувають випадки, коли вільний хід кращий», — пояснює він.

Гальмування двигуном vs холостий хід

Правило економії №1: менше тисніть на гальма. За словами інженера Рашевського, коли водій скидає газ, двигун автоматично припиняє подачу палива. У цей момент бортовий комп’ютер показує витрату 0,0 л/100 км. Це найефективніший спосіб знизити швидкість.

Натомість, рух на нейтральній передачі не є таким економним. Двигун працює на холостому ходу, споживаючи від 0,8 до 1,5 л пального на годину. Тобто, коли автомобіль просто котиться, він все одно витрачає паливо.

Практичні поради для різних умов

Правило №2: на трасі та перед світлофором

Використовуйте гальмування двигуном. Просто приберіть ногу з педалі газу, дозволяючи автомобілю сповільнитися. Це не тільки економить пальне, а й зменшує знос гальмівних колодок і дисків.

Правило №3: у міському трафіку

Інколи на нейтральній передачі можна прокотитися трохи далі, щоб уникнути зайвого гальмування. Це може бути корисним у ситуаціях, коли ви бачите, що попереду звільняється дорога. Однак, зловживати цим методом не варто.

Правило №4: на спусках

Замість постійного використання педалі гальма, застосовуйте гальмування двигуном. Це запобігає перегріву гальмівних колодок, що є критично важливим для безпеки на довгих схилах.

Досвідчені водії комбінують ці техніки, плавно знижуючи передачі перед перехрестям, а потім за 50-100 метрів до зупинки переходять на нейтраль. Це дозволяє контролювати швидкість, економити паливо і мінімізувати знос.

За підрахунками, водій, який проїжджає 20 000 км на рік, може заощадити від 100 до 200 літрів пального, використовуючи гальмування двигуном замість нейтральної передачі. Крім того, гальма в такому випадку прослужать у два рази довше.

