Як затори вбивають авто: топ-4 небезпечні звички водіїв

Автоексперти попереджають: чотири звички у заторах можуть стати причиною поломок і серйозних штрафів.

Затор

Затор / © Pixabay

Міські затори стали щоденною реальністю, а неправильна поведінка за кермом у щільному русі лише погіршує ситуацію. Автоексперти пояснили, які звички найчастіше шкодять авто і призводять до непередбачуваних витрат.

Про це повідомило видання Твоя машина.

Першою небезпечною звичкою експерти називають агресивне водіння. Ривки під час старту, різкі гальмування та намагання «виграти» кілька метрів у потоці перевантажують двигун, перегрівають гальмівну систему й збільшують витрати пального. Інженер київського сервісного центру Сергій Л. зауважує, що «часті різкі рухи у щільному потоці скорочують ресурс двигуна і підвіски».

До цього додається ще й підвищений ризик ДТП.

Друга поширена помилка — спроби об’їхати колону узбіччям чи виїхати на зустрічну смугу. Такі дії стають об’єктом пильнішої уваги поліції, а штраф за них становить 680 гривень. У випадку аварії збитки зростають у рази, а виграна хвилина зазвичай перетворюється на ще довше очікування.

Не менш шкідливою є звичка постійно тримати ногу на гальмі. У щільному русі це прискорює знос колодок через постійне тертя об диск. Крім того, блимаючі стоп-сигнали позаду дратують інших водіїв. Механік із Тернополя Олексій Д. радить: «Найкраще — тримати дистанцію і гальмувати плавно, тоді система служитиме довше».

Четверта помилка, яку часто недооцінюють, — хаотичні рухи кермом. Коли водій нервово змінює траєкторію, це збиває з пантелику інших учасників руху. У тісному потоці навіть невелике відхилення може стати причиною аварії.

Експерти наголошують: у заторах головне — спокій та зосередженість. Плавні маневри, правильна дистанція і контроль емоцій допоможуть зберегти техніку, знизити витрати пального і уникнути конфліктів чи штрафів.

Нагадаємо, Toyota, Chevrolet і Honda увійшли до рейтингу авто, що вирізняються витривалістю та перевищують довговічність нових машин.

