Як зберегти кондиціонер у справному стані: поради для водіїв

Кондиціонер / © Getty Images

Реклама

У спекотну пору року кондиціонер стає однією з найважливіших систем автомобіля, адже він впливає не лише на комфорт водія, а й на безпеку руху. Фахівці наголошують: правильна експлуатація кондиціонера дозволяє подовжити його термін служби та зменшити навантаження на двигун.

Про це пише UA.Motors.

Кондиціонер в авто охолоджує салон, зменшує втому водія та створює безпечні умови для керування влітку. Однак неправильне користування може призвести до швидкого зносу системи та дорогого ремонту.

Реклама

Головні правила використання кондиціонера

перед увімкненням кондиціонера варто провітрити салон 1–2 хвилини, щоб уникнути перевантаження системи;

для швидшого охолодження можна вмикати режим рециркуляції, але не залишати його надовго;

різниця температури у салоні та надворі не повинна перевищувати 6–8 °C;

салонний фільтр потрібно змінювати регулярно для ефективної циркуляції повітря.

Догляд за системою кондиціювання

Важливо контролювати рівень холодоагенту та стежити за станом компресора, шлангів і конденсора. Витік фреону або забруднення радіатора значно знижують ефективність охолодження. Навіть узимку варто вмикати кондиціонер на кілька хвилин, щоб уникнути пересихання прокладок.

Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.