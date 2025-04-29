Як зберегти машину чистою надовго без автомийки: поради від експертів

Захист кузова воском і щотижневе прибирання салону — одні з простих порад, як тримати авто в чистоті / © Pixabay

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Турбота про чистоту автомобіля — це не лише питання естетики, а й важливий етап у підтримці його технічного стану та довговічності.

Про це пише видання SUV News.

Насамперед, варто мати у салоні вологі серветки. Вони дозволяють швидко прибрати пил із приладової панелі чи сидінь. Замість стандартних килимків краще обрати сучасні EVA-варіанти — вони краще утримують вологу та не вбирають бруд.

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Один із найефективніших способів боротьби з пилом — це регулярне прибирання. Експерти радять хоча б раз на тиждень пилососити салон. Ідеально — придбати портативний автопилосос, який можна зберігати прямо в багажнику.

Ще один лайфгак — догляд за пластиковими деталями. З роками вони тьмяніють, але можна відновити їх блиск за допомогою обережної термообробки будівельним феном або пальником, а потім відполірувати та при потребі підфарбувати.

Щоб зменшити забруднення кузова, варто наносити на нього захисний віск — він не лише надає блиску, а й створює бар’єр для пилу та бруду. Також важливо вчасно обробляти дрібні подряпини та відколи: зволікання може призвести до появи іржі.

Нагадаємо, літній сезон обіцяє не лише сонце та відпустки, а й нові випробування для вашого авто. Якщо ви вже подбали про основне — замінили шини, мастило і пройшли ТО — зверніть увагу на інші важливі аспекти: систему охолодження, кондиціонер, гальма та електроніку. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у дорозі.