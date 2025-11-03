ТСН у соціальних мережах

Як зберігати літню гуму взимку: поради, які допоможуть продовжити життя шин

Після переходу на зимові шини більшість водіїв просто залишають літню гуму в гаражі чи на балконі.

Як зберігати літню гуму взимку: поради, які допоможуть продовжити життя шин

Як підготувати шини до зими / © Pixabay

Неправильне зберігання може скоротити термін служби навіть нового комплекту — гума втрачає еластичність, з’являються мікротріщини, а згодом і дисбаланс коліс.

Експерти SUV News пояснили, як підготувати шини до «зимового сну», щоб навесні вони залишалися у відмінному стані, пише vnedorozhnik.

Ретельно очистіть і висушіть колеса

Після демонтажу вимийте шини з м’яким шампунем або автохімією, щоб прибрати пил, бітум, реагенти й залишки солі. Потім дайте їм повністю висохнути природним шляхом — без фенів чи обігрівачів, оскільки висока температура шкодить структурі каучуку.

Навіть невеликі забруднення можуть за кілька місяців «з’їсти» поверхню гуми, тож чистота — головна умова довговічності.

Обробіть шини спеціальним консервантом

Перед зберіганням нанесіть аерозоль або спрей для захисту від пересихання й старіння. Такі засоби створюють плівку, яка запобігає появі тріщин і втраті еластичності — особливо важливо, якщо приміщення сухе або опалюване.

Оберіть правильне місце

Зберігайте шини у темному, прохолодному місці з температурою від +5 до +25°C та вологістю не більше 70%.

Не рекомендується:

  • залишати гуму на балконі або в сирому підвалі;

  • тримати біля батарей чи нагрівачів;

  • ставити безпосередньо на бетон — краще використати дерев’яну підкладку.

Сонце, перепади температур і сухе повітря — головні вороги шин.

Як зберігати шини з дисками та без них

  • Без дисків: ставте вертикально, кожен місяць повертаючи колеса навколо осі, щоб уникнути деформації.

  • На дисках: можна складати горизонтально або підвішувати на гачках. Не кладіть колеса одне на одне без прокладок — це пошкоджує боковини.

Використовуйте пакети або чохли

Оптимально зберігати гуму в герметичних поліетиленових мішках або спеціальних чохлах, які захищають від пилу та вологи. Якщо шини залишаються на дисках — трохи знизьте тиск (на 10–15%), щоб зменшити навантаження на корд.

Важливо для українських водіїв

За даними шиномонтажних сервісів, до 30% комплектів літньої гуми псуються саме під час зимового зберігання через неправильні умови.

Все більшої популярності набирає послуга «сезонного готелю для шин» — склади з контрольованою температурою та вологістю. У 2025 році така послуга коштує від 700 до 1000 грн за сезон залежно від регіону.

Поради експертів

Не тримайте гуму поруч із мастилами, бензином чи розчинниками — вони руйнують каучук.

Залишайте маркування позицій коліс (передні/задні, праві/ліві) — це спростить монтаж навесні.

Перед повторним використанням перевірте тиск, балансування та вік шин. Якщо гумі понад 7 років — краще замінити.

Правильне зберігання шин — це не лише про економію, а й про безпеку. Дотримуючись кількох простих правил — очищення, обробки, правильного розташування і контролю умов — ви забезпечите своїй літній гумі довге життя та стабільну поведінку на дорозі.

Нагадаємо про те, що обов’язково має бути в авто взимку. Зокрема, щітка для снігу, і бажано телескопічна, особливо якщо йдеться про кросовер чи мінівен, має бути в автівці.

