Як зекономити на пальному: дієва порада для водіїв

Більшість водіїв шукає складні способи економії пального, але найпростіший і найефективніший спосіб зменшити витрату палива буквально у вас під рукою.

Пальне

Пальне / © pixabay.com

Мало хто усвідомлює, що підтримка правильного тиску в шинах є одним із найефективніших і безкоштовних способів скоротити витрату палива. Цей параметр безпосередньо впливає на опір коченню — силу, яку двигуну доводиться долати для руху.

Про це пише Auto Świat.

Коли тиск у шинах нижчий за норму (наприклад, лише на 0,5 бара), площа контакту колеса з дорогою зростає, а шина сильніше деформується під час руху. Це призводить до значного зростання опору коченню. Як наслідок, двигун змушений працювати з більшим навантаженням, спалюючи більше пального, щоб підтримувати ту саму швидкість.

Зниження тиску всього на 0,5 бара від рекомендованого значення може збільшити витрату палива на 3−5%. У масштабах року ця різниця перетворюється на десятки літрів даремно витраченого пального.

Не лише економія: 3 причини, чому це питання безпеки

Економія пального — це лише частина переваг. Насамперед, правильний тиск у шинах — це питання безпеки та довговічності ваших шин:

  • Погіршення керованості та гальмування: Недостатньо накачані колеса негативно впливають на керованість авто під час маневрування та проходження поворотів. Через неправильну форму плями контакту гальмівний шлях також може збільшитись.

  • Ризик руйнування шини: На високій швидкості значно зростає ризик перегріву шини та її раптового руйнування, що може призвести до неконтрольованої втрати керування автомобілем.

  • Нерівномірний знос: При їзді на приспущених колесах протектор зношується нерівномірно (переважно по краях), скорочуючи термін служби шин і змушуючи автовласника передчасно витрачатися на новий комплект гуми.

Ця проста звичка, яка займає всього кілька хвилин, принесе відчутну користь. Перевіряти тиск слід регулярно, щонайменше раз на місяць, а також перед кожною далекою поїздкою.

Головне правило: робити це потрібно на «холодних» шинах (до початку руху або після того, як авто простояло кілька годин). Рекомендовані значення тиску для вашої моделі авто зазвичай вказані на спеціальній наліпці у водійських дверях, на лючку бензобака або в інструкції з експлуатації.

Нагадаємо, в Україні готують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисячі гривень за порушення.

